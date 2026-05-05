Нужно ли разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам

В Общественной палате РФ предложили предоставить выпускникам школ возможность пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всем предметам. Сейчас пересдать можно только один предмет по выбору, чтобы улучшить балл. По мнению секретаря ОП РФ Владислава Гриба, это позволит снизить стресс у выпускников. Нужно ли такое нововведение и какое влияние оно может оказать, «Вечерняя Москва» обсудила с заслуженным учителем России Александром Снегуровым.

© Вечерняя Москва

В теории, считает эксперт, эта инициатива может оказаться благоприятной, но для этого ее нужно протестировать и подробнее обсудить.

«Дать шанс на пересдачу экзамена было бы педагогически верно, учитывая в каких формальных, стрессогенных условиях этот экзамен проходит на большинстве площадок», — пояснил собеседник «ВМ».

Снегуров подчеркнул: важно, чтобы инициатива не потянула за собой какие-либо ограничения и дополнительные инструкции, которые могли бы перечеркнуть ее положительную суть.

«При успешной постановке этой процедуры, пересдачи, инициатива вполне может прижиться. Но все равно это требует тестирования, которое покажет на практике возможные плюсы и минусы ее применения», — отметил учитель.

Когда в 2026 году пройдет основной этап сдачи ЕГЭ и что изменилось в экзамене — в материале «Вечерней Москвы».

В марте Министерство просвещения разработало новый образовательный стандарт для учащихся 10–11-х классов. Он начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Подробнее о том, что изменится и будет ли это полезно для школьников, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.