Когда у младенцев появляется чувство красоты

Исследование ученых из Университета Гренобль-Альпы (Франция), опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, показало, что уже в возрасте нескольких месяцев малыши дольше задерживают взгляд на тех узорах, которые взрослые считают красивыми.

Что такое «чувство красоты»?

Мы часто говорим о красоте как о чем-то субъективном, связанном с опытом и культурой. Но есть и другая ее сторона — базовое приятное ощущение, которое заставляет нас дольше смотреть на одни вещи и меньше — на другие. Именно это базовое чувство и изучали исследователи.

«Следует помнить, что у красоты две стороны, — объясняет Дэвид Меари, старший автор работы. — Одна связана с эстетикой и включает знания и предыдущий опыт в искусстве. Ощущение красоты, с другой стороны, — это широко распространенное переживание, определяемое как приятное психическое состояние, приводящее к устойчивому визуальному вниманию».

Как проводили эксперимент

В BabyLab Гренобля младенцам в возрасте от 4 до 24 месяцев и взрослым показывали пары движущихся точечных узоров (кинетические дисплеи). Эти узоры заранее оценивали другие взрослые по степени эстетической привлекательности. Среди них были плавные вихри, фигуры, напоминающие птиц или рыб, а также случайные «шумные» наборы точек.

С помощью специальной аппаратуры, которая отслеживает направление взгляда, ученые точно видели, на что именно смотрит ребенок в каждый момент.

«Взрослые неизменно оценивали узоры из точек, напоминающие птиц или рыб, или расширяющиеся вихри, как более красивые, чем другие», — рассказал Дэвид Меари.

Результат оказался неожиданным и очень четким: младенцы, как и взрослые, дольше рассматривали те же самые узоры, которые взрослые назвали красивыми.

Предпочтения крепнут с возрастом

Самое интересное — это предпочтение не появлялось сразу, а постепенно усиливалось по мере взросления ребенка. В четыре месяца реакция была слабее, ближе к полутора-двум годам — уже гораздо заметнее.

«Наиболее примечательным открытием стало то, что это предпочтение формировалось со временем и проявлялось раньше по мере взросления младенцев. Реакция на красоту возникала позже, чем быстрая реакция на привлекающие внимание свойства точечного изображения. Однако она длилась дольше и наблюдалась у большинства наших юных участников», — отметил Меари

Это значит, что малыши не просто реагировали на яркое движение или симметрию. Они получали настоящее удовольствие от «красивых» узоров, и это удовольствие длилось дольше.

Что это меняет в понимании развития

Работа показывает, что базовое чувство красоты — не результат воспитания и культуры, а нечто врожденное, что проявляется очень рано. С возрастом оно становится тоньше и богаче, но фундамент уже заложен в младенчестве.

Ученые планируют продолжить исследования: они хотят разобраться, как именно работают эти предпочтения, сравнить естественные движущиеся узоры с искусственными и даже проверить, есть ли похожее чувство красоты у наших ближайших родственников — приматов.

Это исследование помогает лучше понять, как маленькие дети воспринимают мир вокруг себя. Оказывается, даже в первые месяцы жизни мы уже способны не просто видеть, но и чувствовать гармонию и красоту.