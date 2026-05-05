Психолог рассказала о «запуганности» школьников перед ЕГЭ

«Неприемлемые условия» во время сдачи экзаменов взрослые создают намеренно.

Такой формат проверки знаний следует отменить по гуманитарным соображениям, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«Стресс перед экзаменами — это реальная проблема. Их запугали. Сначала запугали наличием этого экзамена, потом запугали, что после 9 класса не сдашь экзамен, то пойдёшь в ПТУ. Это ужасная вещь: дети под камерами, отобрать всё, обыскать, пройти через эту чуткую рамку, вокруг ходят специально обученные люди, которые хуже надсмотрщиков. Люди взрослые зачем-то создают для детей абсолютно неприемлемые условия. Но один сеанс у психолога ничего не даст, тут нужно диагностировать человека. Хорошо бы, если бы ЕГЭ отменили, хотя бы для гуманитарного цикла. Но об этом только помечтать можно. Эмоциональное состояние детей важно, оно влияет на здоровье детей вообще».

Ранее депутаты от партии «Новые люди» направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить право школьников на психологическую помощь перед ЕГЭ.