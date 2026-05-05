Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи

Правительство РФ утвердило план профилактики деструктивного поведения среди молодежи до 2030 года, сообщила Росмолодежь. Как это поможет обезопасить юных граждан, разбиралась Москва 24.

Медиапатрули и форумы

Правительство России утвердило перечень мероприятий по профилактике деструктивного поведения среди молодежи на период до 2030 года, сообщила пресс-служба Росмолодежи. В разработке участвовали 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, МВД и Минпросвещения, а также более 70 регионов страны.

«Президент России Владимир Путин ставит задачу усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков. Новый документ консолидирует усилия государства и общества, чтобы повысить эффективную профилактическую работу с учетом современных вызовов, включая влияние цифровой среды».

В комплекс вошел 41 системный пункт, среди которых отслеживание активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, подготовка профильных специалистов в области безопасности. Помимо этого, там прописаны ключевые события: ежегодные конференции "Академия профилактики" и "Формула согласия", семинары "Национальная безопасность" и "Мир без угроз", обучение специалистов образования, молодежной политики, спорта и соцсферы.

Также предусмотрены создание медиапатрулей с участием студентов, формирование базы методических рекомендаций и лучших практик, разработка отдельных мер для несовершеннолетних осужденных, детей военнослужащих и молодежи из исторических регионов. Особое внимание уделяется мониторингу контента, созданию медиапроектов о традиционных ценностях, кибербезопасности и противодействию угрозам.

Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова сообщила, что комплекс включает разработку дополнительных образовательных программ для специалистов, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность и внедрение механизмов борьбы с деструктивным контентом в Сети.

Своевременные меры?

Дети с подростками давно стали адресной группой для вербовки со стороны обученных людей, рассказала Москве 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Не должны ли были инициативы Росмолодежи появиться намного раньше? Те же форумы и слеты охватывают небольшие группы, а у нас только школьников несколько миллионов и очень много молодежи до 35 лет», – пояснила депутат.

По ее мнению, в России нужна системная работа, чтобы каждый молодой человек почувствовал эти рекомендации на себе. Они также необходимы тем, кто работает с молодежью.

«Но на практике сейчас выпадают, например, студенты: кто с ними взаимодействует сегодня? Кураторы есть, но той работы, которая была в советские годы (обязательный кураторский час раз в неделю), нет. А как охватить молодежь, которая учится дистанционно?»

Она уточнила, что молодые люди должны чувствовать свою вовлеченность в общественную повестку.

«Закон о волонтерстве принят, и молодежь откликается. То же стройотрядовское движение должно быть не только на картинке. Каждый студент летом должен считать это своим гражданским долгом, плюс такая деятельность является еще и интересным общением вне аудитории. Если довести вовлеченность студентов в стройотряды до 90%, это тоже борьба с деструктивом», – добавила Останина.

При этом само по себе деструктивное поведение – это агрессия, насилие и буллинг, поэтому профилактика здесь нужна на 100%. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

«Эмпатия у детей и подростков, склонных к деструктивному поведению, развита плохо. Они мало понимают себя и еще меньше – окружающих. Насилие они видят, но не осознают последствия в полной мере. Поэтому я за профилактические беседы в школах, за встречи с родителями – за любую форму ликвидации эмоциональной безграмотности», – рассказала она.

Признаки того, что подросток может скатываться к деструктивному поведению, бывают разными. Например, раздражительность без конкретной причины, импульсивность, когда на мелкую ситуацию реакция чрезмерна.

«Добрый разговор и умение выслушать – уже огромная помощь, подросток часто сознается в деструктивных планах в доверительной и безопасной атмосфере. Когда ребенок чувствует, что он услышан, нужен и важен, это меняет многое», – уточнила Резенова.

Чтобы профилактика не вызывала у подростков насмешек, по мнению психолога, не нужно обращать внимания на их защитную реакцию – главное, продолжать свое дело, не отчаиваться и не сдаваться.

«Мотивация должна строиться не вокруг запугивания, а вокруг вопроса, что он получит прямо сейчас? Нужны маленькие награды или быстрые полезные советы, которые помогут решать подростковые проблемы сейчас, а не в будущем. Лучше, если беседы проведут люди, которые пользуются уважением, наставники, которым доверяют».

Также она предложила проводить не массовые мероприятия, а общение в маленьких группах, чтобы результативность была выше.

«Особое внимание надо уделить мониторингу поведения в соцсетях. Грань между контролем и соблюдением личных границ достигается только через договор с подростками. Конфликты неизбежны, но из них можно находить адекватный выход. Важно, чтобы родители работали и со своей тревогой – именно она порождает чрезмерный контроль, который вызывает протест», – уточнила психолог.

Когда на практике психологи видят ребенка с депрессией, то понимают: часто за ним стоит несчастный родитель. Взрослому нужно не только договариваться с детьми, но и налаживать свою жизнь. Когда родитель ей по большей части доволен, сын или дочь видит этот опыт и понимает, что можно договориться и что жизнь не всегда плоха.

«Если родитель заметил тревожные признаки (необычную замкнутость, ношение исключительно закрытой одежды, агрессию), важно обратиться к специалистам. Не бояться психологов и психиатров, искать грамотных по отзывам. Если сбой системы произошел, в рамках семьи он уже не решается», – добавила Резенова.

В свою очередь, когда учитель или воспитатель заметил деструктивное поведение, он обязан сообщать родителям – это может стать спасением, заключила она.