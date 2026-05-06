Психолог призвал запретить соцсети для маленьких детей

С подростками же следует проводить разъяснительные беседы.

Это поможет избежать появления «внутреннего криминального маркетинга». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Законы — они для законопослушных. Я не пропагандирую нарушение законов, но я знаю психологию подростков. Подросток идёт исследовать там, где стоит запрет, там, где родители ему что-то запрещают. Поэтому тут возникнет такая передача ответственности: шестнадцатилетний, у которого будет доступ, будет продавать этот доступ маленькому ребёнку, возникнет внутренний криминальный маркетинг, мы этого не избежим. Будет агитация, будет пропаганда. Мы знаем прекрасно про эти террористические организации, про агитации. Им сегодня не надо ждать наших детей у подъезда, у них есть доступ через сети. В этом месте для маленьких детей нужен абсолютнейший запрет с родительским контролем. А для подростков вместо запрета — разъяснения о последствиях. И всякие истории, которые будут случаться независимо от мер безопасности, эти истории должны предаваться огласке, про них должны рассказывать журналисты, психологи».

Ранее сообщалось, что в России «активизируют медиапатрули» для защиты детей от деструктива. Правительство утвердило комплекс мер по «профилактике негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде».