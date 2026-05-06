Утверждены меры защиты от негативного поведения молодежи

Правительство утвердило меры по профилактике и предотвращению "негативных социальных явлений в детской и молодежной среде", рассчитанные на срок до 2030 года.

В перечне - 41 пункт: совещания, тематические семинары, дополнительное обучение педагогов и психологов, мониторинг, беседы с подростками об ответственности за экстремистскую деятельность. Все отчеты о мероприятиях поручено собирать Росмолодежи и предоставлять их в правительство ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным периодом.

По словам руководителя ведомства Григория Гурова, комплекс мер позволит организовать системную работу государства и общества по защите молодого поколения от деструктивных влияний.

Создание кибердружин - лишь внешний "щит". Но самый надежный "бронежилет" для подростка - это ценности, которые закладываются дома

Центральными тематическими событиями станут ежегодные всероссийские конференции "Академия профилактики" и "Формула согласия", семинары-совещания "Национальная безопасность" и "Мир без угроз", а также выделение грантов проектам, направленным на продвижение традиционных ценностей.

Отдельным пунктом выделен мониторинг активности молодежи в интернет-пространстве и соцсетях. По данным Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, деструктивный контент там выявляют регулярно. Также прописаны создание и активизация кибердружин и медиапатрулей с привлечением студентов.

"Организация проведения мероприятий по профилактике негативных социальных явлений… включая создание и (или) активизацию кибердружин с привлечением активных студентов профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей", - гласит пункт 20 документа.

- Ограждать ребят от контента с призывами к насилию и жестокости - задача первостепенной важности, - комментирует педагог-психолог, автор просветительского проекта "КЛАССный родитель" Инга Горбунова. - Это как поставить надежный забор вокруг детской площадки: мы не запрещаем играть, но следим, чтобы никто не поранился. Но хочу заметить: никакой патруль не заменит главного - доверительных отношений в семье. Создание дружин - лишь внешний "щит". Самый надежный "бронежилет" для подростка - это духовно-нравственные ценности, которые закладываются дома. Поэтому я предлагаю использовать этот шаг не только для контроля, но и для диалога. Спросите у ребенка, что он видит в Сети? Что его радует или пугает? Поговорите о том, что такое настоящая дружба и сила духа.

Так считает и замдиректора по социально-психологической работе Донской школы № 1 Тульской области Денис Леликов. По его словам, педагогам-психологам очень важно не просто "обезвредить" подростка, но понять, что с ним происходит на самом деле: какие фильмы он смотрит, в какие онлайн-игры играет, какой контент потребляет и почему именно этот.

- Мониторинг интернета необходим, но гораздо эффективнее выстроить доверительные отношения между взрослыми и учениками. Основная задача сейчас - направить энергию молодежи в конструктивное русло, - считает эксперт. - А для этого нам нужно научиться слышать детей, а не просто пресекать нежелательное.