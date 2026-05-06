«Потерпи, так везде»: что делать и куда обращаться, если учитель травит ребенка в школе
Буллинг со стороны учителя — это не просто педагогическая ошибка, а серьезное нарушение прав школьника. Не все родители, столкнувшиеся с этой ситуацией, понимают, как правильно действовать, чтобы помочь ребенку и привлечь педагога к ответственности. Что делать, если учитель травит ученика в классе, — в материале «Вечерней Москвы».
Что делать родителям
По словам клинического психолога Ильи Ахмедова, ситуация, когда ребенка травит учитель, — это не конфликт характеров, а нарушение профессиональных и этических границ, и действовать здесь важно последовательно и спокойно.
«В первую очередь родителям необходимо поговорить с ребенком и собрать максимум фактов: что именно происходит, как часто, при каких обстоятельствах, есть ли свидетели. Важно отделить эмоции от конкретных эпизодов (фразы, действия, оценки)», — сказал он.
Также специалист посоветовал все зафиксировать. Важно записывать даты, цитаты, сохранять переписку, аудио, если есть возможность и это законно — показания других детей или родителей. Это база для дальнейших действий.
«В дальнейшем нужно попробовать прямой диалог с учителем без обвинений, в формате "я-сообщений". Родителям необходимо описать факты и влияние на ребенка, задать вопросы. Иногда это помогает, если ситуация несистемная», — говорит Ахмедов.
По его мнению, если прямой разговор не помогает, нужно обращаться к администрации школы.
«Расскажите об этой ситуации классному руководителю, если это не он выступает в роли агрессора, или завучу. Уже с фактами, а не с ощущениями. Дальше нужно написать официальное заявление в письменной форме на имя директора с просьбой разобраться. Если реакции нет, то необходимо подключать вышестоящие инстанции: департамент образования, при необходимости — органы по защите прав ребенка», — рекомендовал эксперт.
Как доказать травлю
Чтобы доказать травлю, необходимы:
- системность (повторяющиеся ситуации);
- конкретные формулировки и действия;
- свидетельства (одноклассники, родители);
- любые записи и скриншоты.
«Один эпизод сложнее доказать, чем регулярное поведение», — добавил собеседник «ВМ».
Как правильно поддержать ребенка
Также специалист объяснил, как родителям поддержать ребенка в этой ситуации:
- четко дать понять, что он не виноват и подобное недопустимо;
- не обесценивать («потерпи», «так везде»);
- помогать называть чувства и проговаривать ситуацию;
- показать, что вы действуете и защищаете его;
- по возможности снизить контакт с источником стресса (обсудить перевод в другую школу, перейти на домашнее обучение).
«Важно понимать, что для ребенка в такой ситуации главный фактор устойчивости — это ощущение того, что взрослый на его стороне и реально предпринимает действия, чтобы помочь ему», — сообщил Ахмедов.
Помимо этого, эксперт напомнил, что родителям в этой ситуации нельзя:
- сразу идти и агрессивно разбираться с педагогом, потому что это может ухудшить положение ребенка;
- игнорировать ситуацию в надежде на то, что это «само пройдет»;
- заставлять ребенка терпеть.
Что грозит учителю за буллинг
Как рассказала юрист Елена Рудакова, буллинг в школах — нередко встречающаяся ситуация. Уголовно-правовые признаки буллинга полностью охватываются составом хулиганства (статья 213 УК РФ), и поэтому законодательно устанавливать отдельную самостоятельную ответственность за травлю не требуется.
«За травлю ребенка в общеобразовательной организации может наступать гражданская, административная, уголовная ответственность», — сказала она.
Юрист отметила, что если учитель «буллит» школьника, то его могут привлечь к административной ответственности за действия, которые составляют объективную сторону буллинга, установленную статьями 5.61, 5.61.1, 20.1 КоАП РФ.
«В соответствии с частями 1, 2 статьи 5.61 КоАП РФ учитель может быть привлечен к ответственности за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства школьника, которое выражено в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. А также за оскорбление, которое содержится в публичном выступлении или совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», — говорит Рудакова.
Также специалист напомнила, что по статье 5.61.1 КоАП РФ можно привлечь педагога к ответственности за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство ученика или подрывают его репутацию.
Уголовная ответственность за буллинг может наступить в соответствии со статьями 128.1 и 213 УК РФ.
«В соответствии с частями 1, 2 статьи 128.1 УК РФ можно привлечь учителя к ответственности за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. А также за клевету, содержащуюся в публичном выступлении или совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», — заключила собеседница «ВМ».
