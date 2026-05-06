Что делать и куда обращаться, если учитель травит ребенка в школе

Буллинг со стороны учителя — это не просто педагогическая ошибка, а серьезное нарушение прав школьника. Не все родители, столкнувшиеся с этой ситуацией, понимают, как правильно действовать, чтобы помочь ребенку и привлечь педагога к ответственности. Что делать, если учитель травит ученика в классе, — в материале «Вечерней Москвы».

Что делать родителям

По словам клинического психолога Ильи Ахмедова, ситуация, когда ребенка травит учитель, — это не конфликт характеров, а нарушение профессиональных и этических границ, и действовать здесь важно последовательно и спокойно.

«В первую очередь родителям необходимо поговорить с ребенком и собрать максимум фактов: что именно происходит, как часто, при каких обстоятельствах, есть ли свидетели. Важно отделить эмоции от конкретных эпизодов (фразы, действия, оценки)», — сказал он.

Также специалист посоветовал все зафиксировать. Важно записывать даты, цитаты, сохранять переписку, аудио, если есть возможность и это законно — показания других детей или родителей. Это база для дальнейших действий.

«В дальнейшем нужно попробовать прямой диалог с учителем без обвинений, в формате "я-сообщений". Родителям необходимо описать факты и влияние на ребенка, задать вопросы. Иногда это помогает, если ситуация несистемная», — говорит Ахмедов.

По его мнению, если прямой разговор не помогает, нужно обращаться к администрации школы.

«Расскажите об этой ситуации классному руководителю, если это не он выступает в роли агрессора, или завучу. Уже с фактами, а не с ощущениями. Дальше нужно написать официальное заявление в письменной форме на имя директора с просьбой разобраться. Если реакции нет, то необходимо подключать вышестоящие инстанции: департамент образования, при необходимости — органы по защите прав ребенка», — рекомендовал эксперт.

Как доказать травлю

Чтобы доказать травлю, необходимы:

системность (повторяющиеся ситуации);

конкретные формулировки и действия;

свидетельства (одноклассники, родители);

любые записи и скриншоты.

«Один эпизод сложнее доказать, чем регулярное поведение», — добавил собеседник «ВМ».

Как правильно поддержать ребенка

Также специалист объяснил, как родителям поддержать ребенка в этой ситуации:

четко дать понять, что он не виноват и подобное недопустимо;

не обесценивать («потерпи», «так везде»);

помогать называть чувства и проговаривать ситуацию;

показать, что вы действуете и защищаете его;

по возможности снизить контакт с источником стресса (обсудить перевод в другую школу, перейти на домашнее обучение).

«Важно понимать, что для ребенка в такой ситуации главный фактор устойчивости — это ощущение того, что взрослый на его стороне и реально предпринимает действия, чтобы помочь ему», — сообщил Ахмедов.

Помимо этого, эксперт напомнил, что родителям в этой ситуации нельзя:

сразу идти и агрессивно разбираться с педагогом, потому что это может ухудшить положение ребенка;

игнорировать ситуацию в надежде на то, что это «само пройдет»;

заставлять ребенка терпеть.

Что грозит учителю за буллинг

Как рассказала юрист Елена Рудакова, буллинг в школах — нередко встречающаяся ситуация. Уголовно-правовые признаки буллинга полностью охватываются составом хулиганства (статья 213 УК РФ), и поэтому законодательно устанавливать отдельную самостоятельную ответственность за травлю не требуется.

«За травлю ребенка в общеобразовательной организации может наступать гражданская, административная, уголовная ответственность», — сказала она.

Юрист отметила, что если учитель «буллит» школьника, то его могут привлечь к административной ответственности за действия, которые составляют объективную сторону буллинга, установленную статьями 5.61, 5.61.1, 20.1 КоАП РФ.

«В соответствии с частями 1, 2 статьи 5.61 КоАП РФ учитель может быть привлечен к ответственности за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства школьника, которое выражено в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. А также за оскорбление, которое содержится в публичном выступлении или совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», — говорит Рудакова.

Также специалист напомнила, что по статье 5.61.1 КоАП РФ можно привлечь педагога к ответственности за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство ученика или подрывают его репутацию.

Уголовная ответственность за буллинг может наступить в соответствии со статьями 128.1 и 213 УК РФ.

«В соответствии с частями 1, 2 статьи 128.1 УК РФ можно привлечь учителя к ответственности за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. А также за клевету, содержащуюся в публичном выступлении или совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», — заключила собеседница «ВМ».

