Психолог допустил, что телесные наказания помогут приструнить подростков

Телесные наказания в отношении детей лучше не применять, однако они могут быть действенными для наведения дисциплины, особенно если они публичные, сказала НСН Ирина Таранова.

Телесные наказания могут выступить регулятором поведения подростков и помочь детям осознать неотвратимость последствий совершенного проступка. Об этом НСН заявила детский психолог Ирина Таранова.

Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание, если они будут заниматься травлей других школьников. Об этом сообщило издание The Guardian. Наказывать мальчиков старше девяти лет будут ударами ротанговой тростью, от одного до трех ударов в зависимости от тяжести проступка. Таранова подтвердила, что телесные наказания могут помочь дисциплинировать хулиганов.

«Телесные наказания могут помочь, потому что они очень наглядно показывают, что нарушение некоторых правил влечет определенные последствия. Эти последствия в виде физического наказания ощущаются как более значимые, более реальные, нежели потенциальные беседы с родителями, завучем, директором и так далее. Если это наказание неизбежно, ребенок подумает несколько раз, прежде чем совершить проступок, потому что физическое наказание и какие-то разборки или выговоры — это разные уровни последствий. Поэтому в моменте это может быть регулятором поведения ребенка, и он не будет заниматься травлей других детей, осознавая, что будет дальше», — сказала Таранова.

Собеседница НСН допустила, что такая мера способна укрепить авторитет старших.

«Взрослые действительно имеют власть и силу над ребенком, так уж устроено наше общество, что взрослые — главные. Очень часто, когда ребенок не видит этой дистанции, происходят нарушения правил, дисциплины, поведение ребенка становится неконтролируемым и непредсказуемым. Конечно, речь идет не о насилии, не о избиении, мы не говорим про моральную составляющую, но в том, что ребенок видит во взрослом главного и доминирующего, нет ничего плохого», — добавила она.

Психолог также посетовала на то, что педагоги потеряли авторитет в глазах учеников и родителей за последние десятилетия.

«Проблема в школах как раз в том, что теряется граница между ребенком и учителем. Лет двадцать назад был четкий авторитет учителя, как дома, так и в классе. Все боялись, что родителей вызовут в школу. Сейчас авторитет учителя утерян в этом понимании, дети очень часто разговаривают с учителями на равных, они не видят в них наставника, педагога, а видят обслуживающий персонал, прислугу, которая обязана их научить. Кроме того, очень много претензий выдвигается со стороны родителей, и теперь роли поменялись — учитель боится, что родители ему что-то предъявят. Телесные наказания в какой-то степени защищают авторитет педагога», — указала собеседник НСН.

В заключение Таранова подчеркнула, что не является сторонницей телесных наказаний.

«Повторюсь, мы говорим не про моральную составляющую, а именно про наказание и про понимание последствий у человека, который может совершить нарушение. Я не сторонник физических наказаний, но они будут действенными, особенно если носят элемент общественной включенности в это. Для подростков очень важно, как они выглядят перед сверстниками, и скорее подростки занимаются травлей, нежели дети младшего школьного возраста», — подытожила она.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что все конфликты между учителями и учениками должны рассматриваться отдельно — лучше всего делать это через управляющий совет школы и через существующую в его составе конфликтную комиссию. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».