Специалисты оценили введение в школах киберпатрулей

Правительство утвердило меры по профилактике деструктивного поведения молодежи.

© Unsplash

В перечне — 41 пункт: совещания, тематические семинары, дополнительное обучение педагогов и психологов, мониторинг, беседы с подростками об ответственности за экстремистскую деятельность.

Отдельно выделен мониторинг активности молодежи в интернет-пространстве и соцсетях. Также прописано создание и активизация кибердружин и медиапатрулей в школах с привлечением студентов.

По мнению педагога-психолог, автора просветительского проекта "КЛАССный родитель" Инги Горбуновой, такой шаг — прежде всего, забота о безопасности наших детей.

«Интернет стал второй реальностью, где есть не только возможности, но и риски, угроза для здорового развития ребёнка, поэтому ограждать ребят от контента с призывами к насилию и жестокости — задача первостепенной важности, — рассказала "РГ" психолог. — Это как поставить надёжный забор вокруг детской площадки: мы не запрещаем играть, но следим, чтобы никто не поранился. А когда сами ребята становятся на стражу сетевого порядка, это формирует у них чувство ответственности. Они учатся не просто потреблять контент, а анализировать его и понимать, где граница между свободой слова и опасной пропагандой».

Однако эксперт подчеркивает: создание дружин — лишь внешний контроль, щит. Никакой патруль не заменит главного — доверительных отношений в семье.

«Самый надёжный "бронежилет" для подростка — это духовно-нравственные ценности, которые закладываются дома. Уважение к старшим, сострадание, честность, любовь к Родине воспитывают с раннего возраста, — добавляет Инга Горбунова. — Если подросток знает, что дома его любят не за оценки или достижения, а просто так, если он видит живой пример доброты и порядочности от родителей, деструктивный контент из сети в его голове просто не приживётся, не будет иметь такого влияния. Потому что внутренний стержень, жизненные принципы и ценности не позволят ему пойти на поводу у манипуляторов. Поэтому я предлагаю использовать этот шаг не только для контроля, но и для диалога. Спросите у ребёнка, что он видит в Сети? Что его радует или пугает? Поговорите с ним о том, что такое настоящая дружба и сила духа. Профилактика трудного поведения начинается не с запрета, а с наполнения жизни ребёнка светом, творчеством и верой в добро».

Мнение

Денис Леликов, замдиректора по социально-психологической работе Донской школы №1, Тульская область:

— Любая проблема в подростковой среде имеет корни, и вырывать их, не разобравшись, бессмысленно. Нам, педагогам-психологам, очень важно не просто "обезвредить" подростка, но и понять, что с ним происходит на самом деле: какие фильмы он смотрит, в какие онлайн-игры играет, какой контент потребляет и почему именно этот.

Безусловно, мониторинг интернета необходим, но гораздо эффективнее выстроить доверительные отношения между взрослыми и учениками.

Основная задача сейчас — направить энергию молодежи в конструктивное русло. Мы должны научиться слышать детей, а не просто пресекать нежелательное.