В Госдуме захотели ввести ограничения для фотосессий новорожденных

В России следует ввести ограничения для фотосессий новорожденных. С таким призывом выступила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая, передает РИА Новости.

Депутат захотела, чтобы фотосъемки новорожденных проводили только сертифицированные специалисты.

«ГОСТ носит рекомендательный характер, но в данном случае, когда мы говорим о работе с детьми в возрасте до одного месяца, важно, чтобы соблюдались все критерии безопасности», — поделилась Буцкая.

Парламентарий отметила, что позы младенцев в ходе фотосъемки должны быть естественными. По ее мнению, атрибуты для съемок, то есть то, с чем контактирует тело ребенка, должны быть индивидуальными или с одноразовым контактным слоем, вспышки света не должны противоречить нормам СанПиНа.

