Рособрнадзор запретил участникам ЕГЭ общаться с другими сдающими

Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен несамостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а также переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. До этого сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий заявил, что в России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что и дети, и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе, дополнительный шанс очень важен для них.