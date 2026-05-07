В Самаре объявлена ракетная опасность, приостановлен общественный транспорт

В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта, сообщил во "ВКонтакте" глава города Иван Носков. Чиновник уточнил, что метро работает. Туда могут свободно войти горожане, чтобы укрыться. Градоначальник призвал людей не паниковать и доверять официальным источникам информации. "Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую смену", - добавил Носков. За час до этого он написал о ракетной опасности в городе. Сигнал "Ракетная опасность!" активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения БПЛА.