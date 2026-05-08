Психолог предостерегла от жестких запретов в воспитании подростков

Из-за сильных ограничений у них может усиливаться «интерес к запрещёнке».

В таком возрасте особенно важны внимание и объяснения со стороны взрослых, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Она отметила, что сегодня террористы нередко пытаются войти в доверие к детям через «скрытую дружбу» в соцсетях.

«Для подростков нужно полное отсутствие запрета, но при этом — вовлечённость и присутствие взрослых. Нужны их объяснения про опасность терроризма, потому что сегодня терроризм маскируется под скрытую дружбу в соцсетях. Потому что если ребёнку полный запрет — это педагогично, то подростку полный запрет — это же просто красный флаг. Ему хочется в этот запрет влезть, вмешаться и исследовать, потому что так устроена его психика, это обратный эффект. Интерес к запрещёнке — это свойство детской психики. Главное — найти методы по отношению к ребёнку, к подростку. Главное — не перепутать, вот тогда это будет эффективно».

Ранее Смолярчук призвала к «абсолютнейшему» запрету соцсетей для маленьких детей. С подростками же следует проводить разъяснительные беседы. Это поможет избежать появления «внутреннего криминального маркетинга».