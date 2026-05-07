Одна картошка на десятерых: кто такие фудкортницы и что делать их родителям

Молодые девушки стали проводить все свободное время в фудкорт-зонах торговых центров. Таких школьниц прозвали «фудкортницами». Они снимают видео для соцсетей, выясняют друг с другом отношения и выделяются из толпы агрессивным поведением. Кто такие фудкортницы, как их выявить в толпе и что делать родителю, если его ребенок примкнул к тренду, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Агрессия и провокации в едином стиле

Первыми на фудкортниц обратили внимание работники торговых центров. Они заметили, что на фудкортах все чаще можно встретить компанию девочек, купивших одну недорогую позицию на всех (например картошку фри) и с ней занявших стол на несколько часов. О явлении вскоре написали СМИ: по их информации, многие посетители торговых центров, видевшие фудкортниц, жаловались на то, что девушки ведут себя вызывающе. Они выясняют отношения, хамят окружающим, могут бросаться едой или наседать с вопросами на обычных гостей фудкорта.

Тренд распространился через социальные сети по всей России, и теперь подобные группы можно увидеть в торговых центрах любого региона. Этому поспособствовали сами девушки, которые активно публиковали ролики из торговых центров. Многие писали в описаниях своих профилей «та самая с фудкорта». На тренд обратили внимание другие пользователи соцсетей, которые вскоре составили «портрет типичной фудкортницы»:

стиль Y2K («год две тысячи», основанный на моде конца 90-х — начала 2000-х);

пристрастие к шопингу на маркетплейсах;

наклейки или рисунки в виде звездочек на лицах;

активное ведение социальных сетей;

интерес к русскоязычному хип-хопу;

вызывающее поведение, в том числе ради видео и просмотров в соцсетях;

следование трендам;

пропуск учебы и тяга к вредным привычкам.

Фудкорты стали популярны среди школьников благодаря тому, что в них они видят безопасное и удобное место для общения, вблизи которого есть и другие развлечения, например компьютерные клубы или заведения с фастфудом. Ранее таким местом могли быть дворы, открытые стадионы, подъезды. Само явление фудкортниц не ново — подростки уже давно сделали торговые центры своим местом встречи и досуга.

Фудкортницы стали не только трендом, но и еще одним молодежным движением. Они пришли на смену «винишко-тян», дрейнерам и дед инсайдам, «забивным» и околофутбольщикам. Многим подросткам принадлежность к одному обществу не мешает быть частью и других сообществ. Объединение с другими позволяет им реализовать себя, свои интересы и увлечения, а также заявить о себе.

Однако такому объединению, как фудкортницы, вряд ли рады обычные посетители фудкортов. Девушки часто ведут себя вызывающе, громко разговаривают и слушают музыку, могут кидаться едой или приставать к незнакомым людям с вопросами, пытаясь записать происходящее на видео. Многие, кто с ними столкнулись, утверждают, что фудкортницы намеренно провоцируют окружающих на конфликт, чтобы потом выложить эмоциональную реакцию своих жертв в соцсети для бурного обсуждения. Делать им замечания кажется бесполезным: в лучшем случае они только посмеются и оскорбят в ответ, в худшем — получат «основу» для нового видео в Сети.

Ярким примером «движения» фудкортниц стала несовершеннолетняя девушка, которая набрала сотни тысяч просмотров, снимая ролики в торговом центре в Краснодаре. В апреле в Сети появилось видео, в котором она и ее подруги отвечали на нападки людей, их «деятельность» не одобрявших. Девушка, которой сейчас 13 лет, хриплым голосом рассказала, что не стесняется в своем возрасте ходить с «засосами» на шее, что ее выгнали из школы, которую она перестала посещать. На все негативные комментарии в свой адрес она отвечала нецензурной бранью и демонстрировала средний палец.

Нападкам фудкортниц подвергаются не только посетители торговых центров, но и персонал. Охранники пытаются сделать замечание — и тут же становятся «героями» новых роликов девушек, которые обвиняют их в том, что персонал якобы к ним пристает. При этом основания выгнать их из торгового центра нет, ведь они являются такими же посетителями, как и все остальные. Занимая столики фудкорта на несколько часов, они не нарушают правил, хоть и доставляют неудобства другим гостям, которые не могут найти место для перекуса, пока девушки снимают ролики и выясняют отношения друг с другом.

Эксперты рекомендуют в подобных ситуациях уйти в другое место и сообщить о происходящем охране торгового центра. Другие действия в подобных ситуациях могут только усилить агрессию фудкортниц. Кроме того, в случае конфликта юридическую ответственность с наибольшей вероятностью понесет совершеннолетний гражданин, а не подростки.

Зачем подросткам нужны группы

Врач-психиатр, психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что подросткам важно собираться в группы. Это становится важным этапом их сепарации и формирования идентичности с точки зрения психологии.

До 12 лет главным авторитетом являются родители. Но после 13–14 лет мозг перестраивается: чувствительность к оценке взрослых снижается, а к оценке сверстников — резко возрастает. Группа становится социальным зеркалом, через которое подросток узнает, какой он, принимают ли его, — рассказал эксперт.

Подростковый мозг гиперчувствителен к социальному отвержению. Одинаковая одежда, сленг, музыка становятся социальной маскировкой, которая снижает уровень кортизола. Ведь, когда подросток равняется на остальных и становится таким же, как они, риск быть отвергнутым минимален.

Это временный защитный механизм, позволяющий сохранить психику до момента завершения созревания личности, — добавил психолог.

В здоровых группах по интересам подросток учится договариваться, уступать, выстраивать иерархию без участия взрослых — это основа социального интеллекта. Но тревожным звонком для родителей должно стать не единообразие, а тотальное подавление личности группой (например религиозные секты, криминальные группировки). Если общение не мешает учебе, сну и не приводит к асоциальному поведению, то это — норма.

Почему фудкорты стали пристанищем подростков

Термин «фудкортницы» звучит пренебрежительно, но, если разобраться, ТЦ — это идеальное интуитивное решение подростковых психических задач, — считает собеседник «ВМ».

Подростку нужно ощущение свободы от родителей. Но выпускать 14-летнего ребенка в опасный парк или на заброшку страшно всем. Торговый центр — это пространство с низким уровнем криминальной угрозы: тепло, сухо, камеры, нет пьяных, есть туалет. Родители подсознательно одобряют это место.

Получается компромисс: иллюзия взрослой тусовки при реальной безопасности. Американский социолог Рэй Ольденбург ввел термин «третье место», смысл которого в определенном нейтральном месте вроде кафе или фудкорта. Это нейтральное общественное пространство для неформального общения вне дома и работы. Дом и школа — это места, где действуют чужие правила. Фудкорт — это нейтральная территория, где нет ни учителей, ни родителей. Там можно громко смеяться, странно выглядеть, обсуждать запретные темы, — рассказал Фомин.

Фудкорт таким образом дает разгрузку — снижение уровня фрустрации от постоянного контроля. У подростков хороший аппетит и мало денег. Фудкорт решает эту проблему: можно купить чай или картошку за 150 рублей и сидеть по нескольку часов. В обычном кафе их попросят сделать заказ или уйти. Фудкорт — единственное общественное место, где можно легитимно ничего не покупать и просто быть вместе.

Почему на фудкорте подростки часто ведут себя агрессивно? Агрессия не означает, что дети испорчены. С точки зрения возрастной психологии, это демонстрация статуса в контролируемой среде. Плюсы такого поведения — эффект сцены для демонстративного подросткового поведения; сброс напряжения после школы, где у подростка идет жесткий контроль и подавление эмоций. Иерархические игры — ритуал демонстрации лояльности и силы перед своими. Игровая псевдоагрессия — то, что взрослый назвал бы хамством, для них является нормальным юмором и проверкой границ, — добавил психолог.

Мозг подростка еще не умеет долгосрочно планировать досуг. Фудкорт — это готовое, доступное, безопасное и психологически комфортное решение. Дети интуитивно строят свою социализацию самым адаптивным из доступных способов, отметил эксперт.

Что делать родителям фудкортниц

Сама по себе тяга к фудкортам и тусовкам — не болезнь, а скорее возрастная норма. Но выраженность этой тяги и то, насколько она превращается в побег из семьи или других социальных институтов, действительно зависит от воспитания, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Стремление стать фудкортницей отчасти, но не прямо зависит от родительского воспитания. Оно не влияет на желание собираться в группы, а определяет остроту и форму этого желания.

Если в семье все благополучно: ребенка принимают, уважают его границы, дают достаточную автономию — он будет ходить на фудкорт как в одно из многих мест. У него это не станет навязчивым побегом. Если же в воспитании есть системные ошибки, фудкорт превращается в спасательный круг, а субкультура — в замену семьи, — обратил внимание Фомин.

Некоторые ошибки родителей в воспитании могут привести к тому, что у ребенка возникнет тяга к фудкортничеству:

холодное или критикующее воспитание: ребенок не получает безусловного принятия дома, а группа на фудкорте дает то, чего не хватает, — принятие без условий;

гиперопека и тотальный контроль: когда у подростка нет пространства для собственных решений, фудкорт становится «территорией свободы», ценной тем, что родители туда не имеют доступа;

обесценивание друзей подростка: он вынужден защищать свою группу, вместе с тем идеализируя друзей и дистанцируясь от родителей, а стиль, манера поведения становятся униформой сопротивления;

отсутствие семейных ритуалов и своего личного пространства дома: если дома скучно, нет места, куда можно привести друзей, а семейные ужины редкие или токсичные, то фудкорт становится единственным местом, где можно просто быть вместе;

полный запрет на внешние проявления атрибутов субкультур: запрет на форму только усиливает желание ее носить, сопротивление подростка переходит в скрытое, но более жесткое, и он либо начинает врать, либо, достигнув минимальной свободы, впадает в крайность.

Самый важный пункт для психиатрической этики: «помочь уйти от фудкортничества» — неправильная цель. Если вы поставите задачу вытащить ребенка из этой субкультуры, то проиграете. Ребенок будет держаться за нее еще крепче, доказывая, что вы его не понимаете, — предупредил психолог.

Правильной целью будет расширение кругозора, сохранение контакта с подростком. При этом нужно перестать воспринимать фудкорт как угрозу. Родителю стоит:

перестать бороться со стилем и манерой поведения: это лишь маркеры группы, и если они не связаны с чем-то опасным — подросток «перерастет» это сам;

легализовать фудкорт: прекращение борьбы за территорию снижает градус протеста, и это место перестает быть «запретным плодом».

Нужно только договориться о правилах — время посещения, условия связи и другие. Кроме того, нужно создать конкуренцию фудкорту — предложить альтернативное место с участием взрослого, но без навязывания. Тогда интересы могут сместиться, если нет давления со стороны родителя, — подчеркнул Фомин.

Родителям стоит изучить риски. Если объединение, к которому примкнул подросток, не пропагандирует асоциальное поведение, употребление психоактивных веществ, побег из дома, отказ от учебы и сна — тогда попытка «извлечь» из него ребенка разрушит его социализацию.

Если деструктивное поведение все же есть, не запрещайте дружить — это изолирует ребенка. Нужно работать через повышение самооценки. Ребенок, который уверен в себе, не станет слепо выполнять приказы группы. Обратитесь к семейному психологу: проблема не в фудкорте, а в том, что ребенок выбирает деструктивных лидеров. Причина — в нарушенной привязанности и низкой самоценности, — заключил психолог.

Среди подростков в конце 2025 года набрал популярность опасный тренд — «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). Следуя правилам игры, дети получали серьезные травмы позвоночника и головы. Что это за игра и почему подростки готовы рисковать здоровьем ради опасных увлечений — в материале «Вечерней Москвы».