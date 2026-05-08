Психолог объяснила, как уберечь ребенка от нервного срыва из-за ЕГЭ

Российские выпускники, планирующие поступать в вуз, неизбежно после 11-го класса сталкиваются с огромными нагрузками и давлением. Такой длительный сильный стресс может очень сильно ударить по их психоэмоциональному состоянию, поэтому родителям важно помочь детям справиться с трудностями и избежать нервного срыва или погружения в депрессию. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала детский психолог Ирина Таранова.

«Стоит обратить внимание, что подростки находятся в стрессе не только в экзаменационный период, но и на протяжении всего учебного года. Это целый год подготовки, целый год нагнетания и давления со стороны учителей и родителей., — подчеркнула специалист. — А период, когда они сдают ЕГЭ — это точка-максимум стресса».

Такое давление может привести к нарушению сна и питания, перепадам настроения и даже истерикам, а в конечном итоге ребенок рискует заболеть депрессией. Чтобы избежать этого, необходимо научить преодолевать стрессовые ситуации, причем можно для этого обратиться к психологу, считает Таранова. По ее словам, каждому ребенку нужны свои, индивидуальные алгоритмы борьбы со стрессом и нагрузкой и собственные навыки. Причем в любом случае освоение этих навыков потребует времени, подчеркнула эксперт.

Психолог также призвала родителей объяснить детям, что плохие результаты экзаменов или непоступление в желаемый вуз – это не катастрофа, жизнь на этом не заканчивается. Важно рассказать ребенку, что есть множество различных вариантов, в том числе необязательно спешить поступать в универ в первый же год после окончания школы – можно посвятить его подготовке, а потом попытаться снова. Возможно, что за этот год ребенок вообще пересмотрит планы и решит поменять направление для будущей карьеры – важно это ему объяснить, заключила Таранова.

До этого врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш рассказал, что уровень стресса во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ зависит не столько от сложности заданий, сколько от отношения выпускника к ним. Он посоветовал распределять нагрузку во время подготовки, и, вместо хаотичного штудирования учебников, создать четкий график, где будет место не только занятиям, но и отдыху.

