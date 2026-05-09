Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году (общий список)

Независимо от того, какой предмет вы сдаете, существует базовый набор вещей, которые обязательно должны быть при вас. Согласно рекомендациям Рособрнадзора, на рабочем столе участника экзамена могут находиться:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт). Это самый главный документ на экзамене. Без него вас могут не пустить в аудиторию.

Черная гелевая или капиллярная ручка. Важно: паста должна быть именно черного цвета, так как бланки ответов сканируются, и другие цвета могут быть не распознаны системой. Запасная ручка – разумная предосторожность, но главное, чтобы на столе не оказалось лишних запрещенных письменных принадлежностей.

Бутылка воды. Разрешается принести прозрачную бутылку с питьевой водой без газа. Главное, чтобы этикетка и сама бутылка не отвлекали других участников экзамена.

Лекарства и медицинские изделия. Если вы принимаете лекарства по медицинским показаниям, их можно взять с собой. При хронических заболеваниях, требующих экстренного вмешательства (например, ингалятор при астме), лучше заранее предупредить организаторов и иметь при себе подтверждающую справку.

Легкий перекус. Шоколадку, печенье или бутерброд приносить можно, но, опять же, с оговоркой: упаковка не должна шуметь, а процесс еды – мешать другим выпускникам или нарушать тишину в аудитории.

Черновики. Выдаются организаторами в аудитории. Использовать личные листы бумаги запрещено.

Специальные технические средства для участников с ОВЗ. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут иметь при себе специальные технические средства, необходимые для комфортной сдачи экзамена.

Что можно взять на ЕГЭ по разным предметам

Помимо стандартного набора, для некоторых дисциплин Рособрнадзор разрешает использовать дополнительные средства обучения и воспитания.

Что можно брать на ЕГЭ по математике

На ЕГЭ по математике разрешается взять линейку без справочной информации. Подходят обычные прозрачные линейки, на которых нет формул, шпаргалок или справочного материала. Инженерные циркули, транспортиры и тем более калькуляторы на математику проносить запрещено.

Что разрешено на ЕГЭ по физике

На экзамене по физике выпускникам разрешен непрограммируемый калькулятор и линейка. Калькулятор должен обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и тригонометрические функции (sin, cos, tg), но не должен иметь функций связи, доступа в интернет или хранения баз данных.

Что можно брать на ЕГЭ по химии

На ЕГЭ по химии разрешен непрограммируемый калькулятор. При этом все необходимые справочные материалы, включая периодическую систему Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований и электрохимический ряд напряжений металлов, будут выданы организаторами непосредственно на экзамене. Собственные распечатки или пособия приносить запрещено.

Что разрешено на ЕГЭ по биологии

На экзамене по биологии также разрешен непрограммируемый калькулятор. Как и в случае с химией, все необходимые схемы и таблицы будут предоставлены в контрольно-измерительных материалах (КИМ) или организаторами.

Что можно взять на ЕГЭ по географии

География – один из самых «оснащенных» экзаменов. Участникам разрешено иметь при себе:

непрограммируемый калькулятор;

линейку;

транспортир;

географические карты, которые будут выданы организаторами.

Что разрешено на ЕГЭ по литературе

На литературу можно взять орфографический словарь. Однако есть важный нюанс: словари должны быть предоставлены образовательной организацией, на базе которой организован пункт проведения экзамена. Свои личные словари с пометками или закладками приносить не рекомендуется.

Что берут на ЕГЭ по информатике

В 2026 году компьютеры в классе уже настроены: на них установлено необходимое ПО (среды программирования, текстовые редакторы, электронные таблицы). Свои ноутбуки, флешки, диски проносить категорически запрещено.

Какие вещи запрещено приносить на ЕГЭ

Запрещенный список значительно шире разрешенного. За попытку пронести что-либо из этого списка следует немедленное удаление с экзамена.

Средства связи: мобильные телефоны, смарт-часы, фитнес-браслеты с функцией звонков, Bluetooth-гарнитуры, пейджеры.

Электронно-вычислительная техника: программируемые калькуляторы, КПК, электронные записные книжки.

Фото-, аудио- и видеоаппаратура: камеры, диктофоны, экшн-камеры.

Справочные материалы и письменные заметки: шпаргалки, учебники, конспекты, распечатки формул.

Личные носители информации: флешки, внешние жесткие диски, диски.

Правила проведения экзамена также строго запрещают любые действия с экзаменационными материалами. Нельзя фотографировать бланки и КИМы, переписывать задания в личные черновики, а также выносить из аудитории бумажные или электронные материалы экзамена.

Куда девать личные вещи перед экзаменом

Перед входом в ППЭ все участники проходят проверку металлодетектором. Если у вас с собой телефон или смарт-часы, их необходимо сдать в специальную зону хранения личных вещей (обычно это отдельный класс или раздевалка) или оставить сопровождающему. Проносить их в аудиторию нельзя.

Что будет, если пронести телефон или шпаргалку на ЕГЭ

Нарушение правил проведения ЕГЭ в 2026 году карается строго. Нарушителя принудительно выводят из аудитории, а его работа не проверяется – результаты аннулируются. Составляется акт об удалении, который направляется в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) для принятия решения. Как правило, в текущем году, если вас поймали с телефоном, вы лишаетесь права на пересдачу в ближайшие резервные сроки. Пересдать такой предмет можно будет только через год.

Можно ли брать воду и еду на ЕГЭ

Да, можно. Это верное решение, так как экзамен длится 3,5-4 часа, и концентрация внимания требует ресурсов. Разрешается приносить прозрачную бутылку воды и легкие продукты (шоколадку, батончик, печенье). Упаковка не должна издавать лишних звуков (например, хрустеть фольгой или целлофаном).

Можно ли брать лекарства на ЕГЭ

Да, лекарственные средства (таблетки, ингаляторы) приносить можно. Если у вас есть хроническое заболевание или вы плохо себя чувствуете в день экзамена, лучше иметь необходимые препараты при себе. Организаторы не имеют права запретить вам принимать лекарства, назначенные врачом.

Во сколько начинается ЕГЭ в 2026 году

Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 по 19 июня. Экзамены во всех регионах России начинаются в 10:00 по местному времени. В ППЭ нужно прибыть заранее, обычно за час до начала, чтобы пройти регистрацию и проверку металлодетектором.

Когда можно пересдать ЕГЭ в 2026 году

Если результат вас не устроил или вы не смогли присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. Основные даты пересдач – 8 и 9 июля 2026 года. В эти дни можно пересдать один экзамен по выбору (для улучшения результата) или обязательные предметы (при получении двойки). Подробный график пересдач утверждается отдельно для каждого региона.

Главное: что обязательно взять с собой на ЕГЭ в 2026 году

Обязательный список: паспорт, черная гелевая ручка, прозрачная бутылка воды.

По предметам: непрограммируемый калькулятор (физика, химия, биология, география), линейка (математика, физика), транспортир (география).

Запрещено: телефоны, смарт-часы, шпаргалки, справочники (кроме официально выданных), любые электронные устройства, не входящие в белый список.

За нарушение: удаление с экзамена и аннулирование результатов (с правом пересдачи в следующем году).

Удачи выпускникам 2026 года! Помните, что самый лучший «инструмент» на ЕГЭ – это уверенность в своих силах и знание предмета. А соблюдение перечисленных выше правил поможет избежать лишнего стресса в ответственный момент.