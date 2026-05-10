Как спорт в детстве укрепляет здоровье на всю жизнь

Занятия спортом в детские годы влияют на здоровье человека в течение всей жизни. Польза от физактивности выходит далеко за рамки одного лишь физического развития. Об этом рассказала терапевт института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ульяна Махова в канале ведомства в "Макс".

© Российская Газета

Она отметила, что во время тренировок в организме вырабатываются вещества, которые улучшают настроение и помогают бороться со стрессом. В результате ребенок становится более спокойным и уравновешенным, учится преодолевать препятствия и ставить перед собой цели.

Также спорт укрепляет костную ткань и мышцы ребенка, формирует правильную осанку, развивает координацию и ловкость, а также повышают общую выносливость и энергичность.

Что касается долгосрочных эффектов для взрослых, регулярная физическая активность в детстве снижает риски ожирения и сахарного диабета второго типа, уменьшает вероятность развития атеросклероза, инфаркта и инсульта, а также укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к инфекциям.

Перед тем как записать ребенка в спортивную секцию, Махова советует проконсультироваться с педиатром, который оценит состояние здоровья юного спортсмена и подберет оптимальный вид нагрузок. При этом они должны строго соответствовать возрасту и физическим возможностям. Самое главное, подчеркнула эксперт, чтобы спорт приносил радость, а не превращался в источник переутомления или стресса.