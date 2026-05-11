Какие лагеря выбирают родители для детей в 2026 году

40 тысяч летних лагерей в России готовы принять детей в этом сезоне. Они уже прошли проверку Роспотребнадзором, полицией и пожарными. Какие требования к ним предъявляют и что готовят для отдыхающих, узнал корреспондент «МИР 24 Максим Бабенышев.

Уже менее чем через три недели школьники сменят учебные будни на лагерную смену и песни у костра. В детско-оздоровительном комплексе в подмосковном Пушкине к их приезду готово все: от комфортных комнат до активного досуга.

Лагерь готов принять 1500 детей это 6 смен по 250 ребят. В комнатах будут жить от двух до пяти человек. В каждой кровать, тумбочка, шкаф для одежды и душевая. Территория комплекса почти 18 гектаров. Кроме жилых и конференц-корпусов здесь есть футбольное поле, теннисные корты, бассейн и зеленые зоны.

«Чтобы лагерь начал свою работу, проходит большой комплекс проверок: это и Роспотребнадзор, и пожнадзор, органы УВД, МВД. В лагере также проходит обработка от клещей и различных насекомых. Силовые структуры проверяют вопросы безопасности, антитеррористической безопасности в том числе», — Дмитрий Еремеевцев, директор детско-оздоровительного комплекса.

Детей ждет классический распорядок дня с активностями и дискотекой. Акцент сделан на профориентацию это особенность лагерных смен. Как готовить еду, тушить пожар и даже заниматься инвестициями научат специалисты.

«Творческие мастер-классы, вечерние мероприятия с подготовкой детей: конкурс отрядного танца, «Битва хоров или обычные шоу-программы, где ребят развлекают караоке, дискотека», — рассказал старший вожатый, Сергей Праселков.

«Родители выбирают путевки в лагеря, где ребенок может прокачать свои навыки, получить дополнительные знания, узнать что-то новое. Есть те, кто отправляет детей в лагеря с общей программой, чтобы ребенок смог отдохнуть, перезагрузиться и с новыми силами 1 сентября пойти в школу», — отметила эксперт по выездному детскому отдыху, член РСТ, Евгения Гвоздилина.

Чаще всего родители отдают детей в языковые лагеря здесь общение только на изучаемом языке, например английском или испанском. На втором месте спорт, где у ребенка строгий распорядок дня и дисциплина. Затем тематические лагеря по мотивам известных видеоигр и фильмов. И только потом лагеря с проживанием на море, оздоровительными программами и экскурсиями. Всего этим летом в стране будет работать более 40 тысяч детских лагерей столько же, сколько в прошлом году. Там смогут отдохнуть почти шесть миллионов школьников.