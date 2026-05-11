Родителям дали совет, что нужно сделать перед экзаменами детей

Нередко волнение учащихся отражает переживания членов семьи.

На подобных консультациях могут «открыть истины», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» педагог-психолог московской школы № 2065 Светлана Садырева.

«Установка в голове родителей нагнетает. Нагнетание идёт в вашей голове, это в голове каждого родителя. Он думает, где взять денег, если что-то пойдёт не так, ах, что же делать. Я буквально сегодня задала одиннадцатиклассникам некоторые вопросы, оказалось, что они волнуются так, как волнуются их родители. Поэтому каждому родителю хочется сказать: уберите блоки в своей голове. Приходите на занятия к школьным психологам. В московских школах сейчас часто проходят встречи с родителями. К сожалению, очень мало родителей приходят на такие встречи. Я призываю быть там просто толпами, потому что там вам откроют те истины, которые для вас закрыты. Приходите и узнаете, о чём молчат и думают ваши дети».

Ранее психолог Ирина Смолярчук назвала зумеров «людьми компромисса». В отличие от миллениалов, они не стремятся доказать свою самостоятельность и не готовы ради этого отказываться от комфорта.