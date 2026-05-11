Учителя и родители рассказали, как относятся к мемам на уроках литературы

На картинке худой лохматый человек размахивает топорами. Подпись: «Два топора по цене одного! Старушкам — скидка!» Или другое: две книги — толстая и тонкая. Над толстой надпись: «Преступление и наказание», над тонкой: «"Преступление и наказание" без мыслей Раскольникова"».

Это мемы — рисунки, которые иронично переосмысливают в данном случае классические произведения или биографии писателей. И, как выяснили эксперты платформ «ЕГЭLand» и «Литрес», 88 процентов школьников хотели бы, чтобы учителя использовали такие мемы на уроках литературы. А 93 процента уже сами с их помощью запоминают сюжеты, образы и символы.

По мнению подростков, наибольший «потенциал для мемов» — у «Евгения Онегина» Пушкина и «Горя от ума» Грибоедова. А самый популярный персонаж для мемов — герой Достоевского Родион Раскольников.

Может ли изучение литературы по мемам приносить пользу? Дети уверены: да. Узнали, что думают об этом учителя и родители.

Учитель русского и литературы Светлана В. считает, что мем — это профанация.

«Опытные педагоги сейчас пытаются быть гибкими, идут навстречу новым трендам, но должен же быть предел. Это касается и мемов на уроке литературы, — прокомментировала педагог. — Это, конечно, может, доступный и приемлемый, так скажем, инструмент обучения, но только до тех пор, пока он не начинает искажать само содержание текста. Например, заметила, что сейчас мемы об авторах часто содержат недостоверную информацию. Это мешает ребенку понять масштаб личности того же Пушкина. Велик риск, что к нашему предмету станут относиться как к мему, — продолжает педагог. — А классические глубокие произведения начнут понимать как просто набор действий, упуская философский взгляд, исторический и культурный контекст. Так, великое произведение вдруг станет историей про "парня, который убил старушку, а потом влюбился". Но разве об этом писал Достоевский?»

Есть и другой взгляд.

«Не вижу ничего страшного. Мемы, конечно, упрощают восприятие классических текстов, но в современной программе маловато часов на изучение каждого произведения, и здесь как раз мемы могут помочь понять его смысл и сюжет, — говорит учитель русского и литературы Елена. — Те, кому с трудом дается чтение, картинку запомнят легче. При этом речь не идет про мемы как единственный и постоянный инструмент для обучения. Нужен баланс между изучением и развлечением».

Родители школьников относятся к мемам с некой опаской.

«В художественном произведении сюжет это не главное, ценность не в нем. Самое главное — душевный отклик, настроение. А что может вызвать мем? Мне кажется, что его можно использовать только для опроса, например, — делится мама восьмиклассника Татьяна. — Или учитель может дать домашнее задание "создайте мем по такому-то произведению..." Но он не может быть полноценной частью обучения. А то, что дети выбирают "Евгения Онегина" и "Преступление и наказание" для своих картинок, — это вовсе не удивительно. Там очень узнаваемые и живые образы».

Так могут ли мемы стать частью учебного процесса? Пожалуй, да — если они остаются лишь отправной точкой, а не заменой самого текста. Одно дело — посмеяться над «мужчиной с топором», и совсем другое — понять, что происходило в душе у Раскольникова. И если картинка приведет школьника к этому вопросу, значит, она уже сделала больше, чем просто рассмешила.