Как долго дети могут пользоваться смартфоном без вреда для здоровья

Детям в возрасте от 6 до 12 лет можно пользоваться без вреда для зрения до 1-1,5 часов в день. При этом до трехлетнего возраста пользоваться гаджетами вообще не нужно, указала офтальмолог Елена Оноприенко.

«Нормы экранного времени для детей, по данным ВОЗ: возрастная группа 6-12 лет – до 1-1,5 часов. Возрастная группа 13-18 лет – до 2-3 часов», - сказала врач РИА Новости.

Что касается детей в возрасте 3-5 лет, то им можно смотреть в экран лишь 30-60 минут.

Напомним, ранее психолог Евгения Заяева отметила, что привычка листать ленту в смартфоне перед сном и засыпать с телефоном в руке может серьёзно навредить здоровью. По её словам, замена полноценного отдыха скроллингом обманывает мозг и нарушает выработку мелатонина — гормона, важного для здорового сна.