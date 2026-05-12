Опрос показал, как родители относятся к запрету мобильных телефонов в школах

Большинство российских семей (83%) положительно относятся к идее запрета мобильных устройств на школьных уроках. Об этом свидетельствует опрос, проведенный крупнецйшим сервисом по набору персонала для РИА Новости.

Согласно исследованию, 8% опрошенных выступили против, еще 9% затруднились с ответом. При этом отцы одобряют ограничения немного активнее, чем матери: 84% против 82%.

Возраст также играет роль: среди респондентов старше 40 лет запрет поддерживают 84%, а среди участников моложе 39 лет — 79%. Аналитики полагают, что поколение, чье детство прошло без смартфонов, воспринимает такое ограничение как более естественное. Высшее образование тоже повышает лояльность: 85% выпускников вузов — за запрет, а среди тех, кто окончил колледжи и техникумы, — 77%.

Исследование зафиксировало прямую связь с доходом: 83% среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей и уже 86% среди зарабатывающих от 200 тысяч рублей.

Среди учителей, опрошенных в рамках того же исследования, 86% поддерживают запрет, 9% — против, 5% не определились. Женщины-педагоги одобряют заметно активнее мужчин: 88% против 83%. Преподаватели старше 40 лет выступают за ограничения значительно чаще (89%), чем их молодые коллеги до 39 лет (79%). Комментарии показывают: более молодая возрастная группа учителей видит в смартфонах не только угрозу дисциплине, но и возможный помощник в обучении.

Ранее опрос показал, что почти каждый пятый россиянин (18%) планировал устроить цифровой детокс на майских праздниках и провести выходные без привычных гаджетов и онлайн-сервисов. При этом большинство россиян (82%) ограничивать себя в цифровой активности не планировали.