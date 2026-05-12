Психиатр назвал маркировку детской литературы «зловредной мерой»

Подобные предупреждения могут побудить к поиску «неблагонадёжного или экстремистского» там, где этого нет.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Михаил Тетюшкин.

«Только в больном воображении мы можем найти в «Крокодиле Гене и Чебурашке» и «Трёх поросятах» какие-то отсылки на наркотики и на что-то ещё запрещённое, неблагонадёжное или экстремистское. Но если такой значок там будет поставлен, то со временем пытливый детский ум будет это находить. Если вы возьмёте песню какого-то рокера, то при желании найти отсылку к какому-то наркотическому зелью вы её найдёте. Но то же самое можно найти и в народных песнях. Эта чрезмерная акцентуация на чём-то запретном, вредном, наркотическом, она не будет защищать детей, она, наоборот, будет ориентировать на то, что там это надо найти. Это приведёт к тому, что дети будут искать, где же в «Трёх поросятах» наркота. И обнаружат. Это исключительно зловредная мера».

Ранее СМИ обратили внимание на наличие маркировки о вреде наркотиков на детских книгах. Среди них оказались такие произведения, как «Крокодил Гена и Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города», «Старик Хоттабыч», «Три поросёнка», «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и «Сказки» Корнея Чуковского. Они не входят в список, рекомендованный Российским книжным союзом, который был обновлён 4 мая.