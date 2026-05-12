Как повысить способности ребенка перед экзаменом

Таблеток, которые бы за несколько дней до экзамена сделали школьника умнее, в доказательной медицине нет. Однако существует несколько способов, которые помогут повысить его внимательность и сообразительность. Об этом рассказала детский врач-невролог Ольга Бутенко.

Препараты для улучшения когнитивных функций, конечно, существуют, но их назначают детям при конкретных медицинских показаниях. Речи о попытке простимулировать мозг здорового ребенка здесь не идет, подчеркнула эксперт в беседе с aif.ru.

Так, чтобы ребенок сдал экзамен на максимально возможный для себя балл, в первую очередь нужен хороший сон. По словам врача, это самый недооцененный "ноотроп". Он сохраняет концентрацию и помогает лучше справляться с учебной нагрузкой.

Также Бутенко советует избегать авралов во время подготовки — лучше учить материал небольшими блоками и с перерывами.

Еще один способ успешно сдать экзамен — это снижение тревоги и адекватная помощь взрослых. Психологическая нагрузка, когда родители, например, говорят, что ребенок не должен их подвести, может сломать психику. Вместо этого стоит сказать так: "Ты хорошо готовился, поэтому ты точно справишься, у тебя все получится. А даже если что-то пойдет не идеально — это не катастрофа".

Кроме того, помогают сбалансированное питание, достаточное потребление воды и правильная физическая нагрузка.

Если же ребенок часто не может сосредоточиться, плохо спит, быстро устает, жалуется на боли в голове и тревогу и т.п., стоит обратиться к специалисту. Пойти к врачу нужно и в том случае, если наблюдается заметное снижение памяти или успеваемости.