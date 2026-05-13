Психолог Сидняев: Гиперфиксация — это потеря контроля над вниманием

Клинический психолог Виталий Сидняев в подкасте «Меня бесит» разъяснил феномен гиперфиксации. По его словам, ключевое отличие — потеря произвольного внимания: человек не может переключиться, даже когда очень хочет. Это не диагноз (термин отсутствует в МКБ-10), а описание состояния, которое в клиническом контексте встречается при РДВГ, аутизме и ОКР.

В эфире «Радио 1» Сидняев привел пример гиперфокуса: мужчина, увлекшись посадкой цветов, забыл взять с собой жену, хотя она стояла рядом. «Сел на пять минут, а очнулся уже через шесть часов», — пояснил он. В отличие от гиперфокуса, гиперфиксация носит компульсивный оттенок и возникает как попытка психики сбежать от реальности. Эксперт подчеркнул, что диагноз может ставить только врач-психиатр. Если состояние мешает жить и работать, стоит обратиться к специалисту.

