Психолог ответила, стоит ли опасаться радикальной смены имиджа подростком

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала в беседе с RT, стоит ли родителям насторожиться при радикальной смене подростком своего имиджа.

По её словам, нередко подростки решают покрасить волосы в яркий цвет, но данная смена имиджа не является в первую очередь сигналом для родителей.

«Да, иногда это происходит, чтобы показать родителям некий протест, что ребёнок акцентирует своё отличие от них. Но в основном, это заявка о себе, как о личности, что «я не такой, как этот мир», — поделилась она.

И если подросток перебирает разные цвета, тем самым он «ищет своё место под солнцем», продолжила психолог.

«Он пытается о себе заявить всеми возможными способами. Если зелёный цвет не зашёл, попробует жёлтый, притомил жёлтый — можно в крапинку сделать», — отметила она.

При этом не стоит опасаться данного периода в жизни подростка, добавила Абравитова.

«Это хороший период креативности и смелости, проявления себя в социуме. Это гораздо лучше, чем подростки, которые делают всё по правилам. Дети, которые так с собой экспериментируют — это креаторы, которые принесут в наши мир много интересного, и не нужно им мешать», — подытожила она.

