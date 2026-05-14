Психолог рассказала, что поможет детям снять стресс перед ЕГЭ

Полноценный сон, занятия спортом, регулярные прогулки на свежем воздухе и сбалансированные приемы пищи необходимы школьникам перед ЕГЭ для поддержания устойчивого психологического состояния. Об этом ТАСС рассказала педагог-психолог тюменской гимназии №21 Ольга Гарманова.

"Для поддержания стабильного психологического состояния в период подготовки к ЕГЭ важно соблюдать режим дня: полноценный сон - не менее восьми часов, регулярные приемы пищи позволят организму восполнять нагрузку. Регулярные перерывы в учебе, прогулки на свежем воздухе и спорт необходимы для разгрузки нервной системы", - рассказала она.

Кроме того, по словам специалиста, не стоит подавлять или, наоборот, усиливать тревожные эмоции. При появлении беспокойства важно обсудить свое состояние с близкими, учителями или друзьями - проговаривание страхов помогает снизить их остроту. Также психолог рекомендует освоить простые техники саморегуляции: дыхательные упражнения, методы мысленного отвлечения и позитивное самовнушение.

"Такие простые техники помогут как при подготовке к экзаменам, так и во время их написания", - добавила Гарманова.

Особое внимание следует уделить ограничению времени в гаджетах и социальных сетях, преимущественно перед сном. По словам психолога, это не только улучшит качество отдыха, но и снизит общий уровень тревожности в предэкзаменационный период.