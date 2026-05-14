Психолог посоветовала рабочие техники снижения стресса перед экзаменами

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба посоветовала рабочие техники для снижения стресса перед экзаменами. Как сохранить концентрацию и работоспособность в период подготовки к зачетам и тестам, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, в период подготовки к экзаменам особенно важно соблюдать режим сна, полноценно питаться и не отказываться от физической активности. Она отметила, что даже обычные прогулки помогают снизить эмоциональное напряжение и поддерживать работоспособность.

«Качественный сон не менее семи-восьми часов в день существенно влияет на устойчивость организма к стрессу», — подчеркнула она.

Специалист также посоветовала использовать метод Помодоро для планирования времени. Его суть заключается в чередовании коротких периодов работы и отдыха: 25 минут концентрации должны сменяться перерывом на пять-десять минут. После четырех таких циклов рекомендуется отдохнуть подольше, чтобы восстановить внимание и избежать переутомления.

Кроме того, психолог рекомендовала технику «5-4-3-2-1», которая помогает быстро снизить тревожность. Для этого нужно поочередно сконцентрироваться на пяти предметах вокруг, четырех тактильных ощущениях и трех звуках. Затем надо уловить два запаха и попробовать один вкус.

«Важно не просто быстро назвать пять предметов, а спокойно описать их. Например: "Я вижу белый стол, он круглый, блестящий и гладкий на вид"», — дала совет Якуба.

Она подчеркнула, что если справиться со стрессом самостоятельно не получается в течение двух недель, то необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

