Перечислены фразы, которые нельзя говорить ребенку перед сном

Сон — это важнейшая часть нашей жизни. Во сне организм восстанавливается не только физически, но и психологически. Нервная система должна отдохнуть, психика — перезагрузиться, чтобы человек был готов к новому дню.

© Unsplash

Но сон должен быть качественным. Каждый из нас хотя бы раз испытывал состояние, когда вроде бы спишь, но сон поверхностный и тревожный. Или долго не получается уснуть, а утром просыпаешься разбитым и уставшим. И не стоит думать, что тревожатся только взрослые. Дети тоже переживают, прокручивают в голове события дня, неприятные ситуации, разговоры. Именно поэтому очень важно, в каком эмоциональном состоянии ребенок уходит спать и какие слова он при этом слышит. Семейный психолог Галина Рейнталь рассказала, что нельзя говорить чаду перед сном.

Есть фразы, которые многие родители говорят автоматически, от усталости или раздражения, не задумываясь, как они влияют на детскую психику. Психолог советует избегать их, если хотите, чтобы ваш ребенок спал крепче.

Первая фраза: «Иди спать!» — в приказном, раздраженном тоне

Очень часто к вечеру родители уже сами устали и ждут, когда чадо наконец уснет. Иногда ребенка даже отправляют спать раньше времени в качестве наказания.

«В этом случае сон начинает восприниматься не как естественный процесс отдыха и восстановления, а как способ "убрать" ребенка, избавиться от него. Он уходит спать с ощущением: "Я мешаю", "Я лишний", "От меня устали". Конечно, в таком состоянии расслабиться и уснуть очень сложно. А утром ребенок может просыпаться уже с внутренним ощущением своей ненужности. Поэтому сон не должен ассоциироваться с наказанием», — подчеркивает специалист.

Вторая фраза: «Да не бойся ты, иди спи спокойно»

Детство — это период, когда у человека появляются страхи, и это абсолютно нормальный этап развития психики. Страх темноты — один из самых распространенных.

Но когда взрослый говорит: «Не бойся, там никого нет», ребенок не становится спокойнее. Наоборот, у него появляется ощущение, что с ним что-то не так: «Другие не боятся, а я боюсь».

Кроме того, он чувствует, что его переживания обесценивают, ведь вместо поддержки он получает сигнал: «Справляйся сам».

«А ведь перед сном особенно важно чувствовать безопасность и опору на взрослого. Поэтому задача родителя — не обесценить страх, а помочь успокоиться и расслабиться. Кому-то помогает открытая дверь, кому-то — ночник, кому-то — любимая игрушка, которая "охраняет". Важно найти то, что подходит именно вашему ребенку», — советует психолог.

Третья фраза — любые разговоры, начинающиеся со слова «завтра»

«Завтра поговорим».

«Завтра посмотрим».

«Завтра будет сложный день».

«Завтра нас ждет что-то важное».

Когда мы готовимся ко сну, нервной системе очень важно получить ощущение завершенности дня. Мозг должен постепенно успокоиться и «отключиться».

«Любые разговоры о завтрашнем дне запускают внутреннее напряжение и активируют мыслительный процесс. Ребенок начинает прокручивать будущие события. И неважно, хорошие они или плохие — сама неопределенность уже возбуждает нервную систему. В результате становится сложнее расслабиться и уснуть. Сон может стать тревожным, поверхностным, с частыми пробуждениями», — рассказывает Галина.

Важно успокаивать нервную систему заранее. Примерно за час до сна стоит убрать гаджеты, выключить фоновый телевизор, снизить количество стимулов. Очень помогает ритуальность — повторяющиеся действия в одно и то же время. Например, в 21:00 идем умываться, надеваем пижаму, ложимся в кровать, читаем книгу.