По каким признакам можно понять, что ребенок употребляет наркотики

Не существует какого-то одного универсального признака, по которому можно однозначно сделать вывод о наличии зависимости от психоактивных веществ у подростка. Важно оценивать три критерия: изменения аппетита и пищевых привычек, внешнего вида, поведения и эмоционального фона, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Современная наркологическая практика в целом показывает, что и универсального «портрета» такого подростка не существует. Мы всегда оцениваем совокупность изменений и их динамику. Чаще всего родители замечают поведенческие и эмоциональные изменения: резкую смену круга общения, закрытость, снижение интереса к прежним занятиям, ухудшение успеваемости. Могут появляться раздражительность, агрессия, перепады настроения, эпизоды «подъема» и, наоборот, выраженной апатии. Нарушается сон: от бессонницы до постоянной вялости», — объяснил врач.

Изменения, связанные с аппетитом и пищевыми привычками, также могут иметь клиническое значение.

«Для стимуляторов характерно стойкое снижение аппетита и значительная потеря веса, каннабиноиды, наоборот, могут вызывать эпизоды переедания. Но сами по себе такие колебания не являются надежным диагностическим критерием. Они могут быть связаны с тревогой, депрессией, стрессом или расстройствами пищевого поведения. Гораздо важнее — резкость и необъяснимость этих изменений в сочетании с другими симптомами», — рассказал врач.

Физические признаки тоже имеют значение, но их важно интерпретировать в контексте.