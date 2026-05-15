Нутрициолог предупредила о вреде китайских сладостей, схожих с вейпами

Депутаты озаботились детскими сладостями, напоминающими по механизму употребления и внешнему виду вейпы, и потребовали от Роспотребнадзора изучить их на соответствие российскому законодательству. Сладости китайские, как водится. Тут сразу две угрозы возникает для юного поколения, говорят в Госдуме: выработка с малых лет привычки к курению и опасные красители в составе конфет, которые плохо отражаются на детском организме. «МК» узнал мнение на этот счет нутрициолога Татьяны Поповой и отношение россиян к подозрительной сладости.

Где-то мы уже это видели… Ах да, выросшие в советское время россияне припомнят гонения на жвачку в виде сигарет. Автор этих строк помнит ее прекрасный вкус. Ее было трудно достать, и поэтому она очень ценилась. Тогда находилось немало общественников, которые пытались с ней бороться. Мало того, говорили они, что среди советских пионеров внедряют заморскую привычку жевать всякую гадость, да еще и додумались выпускать ее в виде сигарет, чтобы пораньше приучать несмышленышей к курению. Тлетворное влияние Запада во всей красе!

Верно говорят, что история развивается по спирали, возвращаясь периодически к тем или иным точкам, которые мы уже проходили.

И вот теперь в Госдуме призвали исследовать на предмет вреда детям сладкие конфеты, которые напомнили многим родителям электронные сигареты. И если обнаружатся нарушения, принять меры для защиты здоровья детей.

Первым забил тревогу SHOT ПРОВЕРКА, который обратили внимание на сладости «Свистец», которыми подростки и дети помладше «затягиваются», как вейпами, и после вдоха в рот попадает порошок с фруктовым вкусом. После этого глава Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой о проверке товара «на соответствие установленным требованиям законодательства РФ к пищевой продукции». При этом в составе есть вредные синтетические красители E102 и E129.

Бдительные родители начали выкладывать возмущенные посты с демонстрацией неоднозначных сладостей.

Как убедился «МК», на маркетплейсах этого «добра» – завались. Называется «сахарная пудра с игрушкой, сладости для детей», рекламируется как «сладкий подарок с веселым сюрпризом!». Набор конфет, 30 штук, – по цене в разных местах от 550 руб. до 800 руб. И вправду смахивают на вейпы. Причем разноцветные такие, с веселенькими мордочками...

В составе: глюкоза; лимонная кислота; патока; ароматизаторы; клубника; виноград; арбуз; красители E102, E129, E133.

За разъяснениями мы обратились к специалисту по здоровому питанию Татьяне Поповой. Она тоже считает, что механизм употребления этой сладости напоминает курение вейпа.

«Сначала – щелчок, потом свист, а дальше – облачко «пара» из детских ладошек. Кто бы мог подумать, что конфета станет репетицией взрослой привычки? – поделилась она своим мнением с «МК». – Тут не вкус цепляет подростков, а сценарий поведения. Они потом и выкладывают ролики с этим сладостями в Сеть, изображая курение и «зарабатывая» лайки от сверстников».

Татьяна Попова уверена в негативном влиянии китайской сладости на наших детей – по ее словам, формируется «сладкий якорь»: удовольствие + ритуал = привычка. «Мозг запоминает неоновые цвета и быстрый дофамин как награду».

Мало того, не просто же так конфеты имеют яркий цвет. Красители Е102 (тартразин) и Е129 (аллюра красный) – азокрасители (класс искусственно синтезированных органических соединений, использующихся в качестве красителей. – Авт.) для той самой кислотной «неоновой» радости.

«У чувствительных детей последствия проявляются в виде гиперреактивности, крапивницы, бронхоспазма, – предупредила Татьяна Попова. – При аспириновой непереносимости риск выше». Есть медицинские данные, что Е129 может нарушать кишечный барьер и усиливать воспаление – еще один повод убрать продукты с ним из своего рациона и тем более рациона ребенка.

Однако справедливости ради заметим, что много пользователей соцсетей и осуждают нынешние гонения на эти конфеты: люди пишут, что они похожи на дудку, на свисток – и при чем тут «электронки»? «Каждый понимает в меру своей испорченности» – частый отзыв. Кто-то выкладывает «сладкие палочки» в коробке с Человеком-пауком из своего детства, тоже напоминающие сигареты, и замечает: «Что-то я не начала курить!» Люди также приводят фото той самой жевательной резинки «Сигарета» за 1,5 руб., подписывая: «Вспомнилось!»...

Словом, можно спорить по поводу внешнего вида конфет, а влияет ли такая сладкая игрушка на желание детей начать курить в будущем – каждый родитель решает сам. Но вот опасность вредных синтетических красителей для растущего организма никто не отменял. На высшем уровне пусть уж тогда действительно проверяют этот товар со всех сторон и принимают соответствующие меры.

А что касается психологического вреда…Тогда уже нужно припомнить и вечную дискуссию в обществе: можно ли позволять детям чокаться соками и газировкой со взрослыми за общим столом? В этом вопросе также много как осуждающих эту традицию, так и не видящих в ней ничего дурного для своих детей. Много ли выросло алкоголиков из тех чокавшихся ребят? А кто из нас в детстве не брал что-то в рот и не изображал курение ради веселья?..