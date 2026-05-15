Психолог рассказал, как реагировать на неудачу ребенка на ЕГЭ

В случае, если ребенок плохо сдал ЕГЭ, родителям важно не поддаваться собственным эмоциям и грамотно поддержать ученика. Об этом kp.ru рассказала семейный психолог, основатель ЕВМцентра психологической помощи онлайн Екатерина Маденко.

© Газета.Ru

По словам специалиста, если ребенок хорошо сдал экзамен, следует искренне за него порадоваться, не проявляя чрезмерные эмоции. Сильное восхищение родителей может внушить ученику мнение, что его любят только за его достижения.

Психолог предупредила, что если результаты ребенка оказались неудовлетворительными, взрослым нужно контролировать свою первую реакцию

«Не вздыхайте, не хватайтесь за голову, не говорите "как же так". Сделайте паузу. Скажите: "Я с тобой. Мы разберемся". Разбор полетов, пересдачи, планы Б — все это потом, через день, через два. В первые часы ребенку нужно не решение, а ощущение, что он не остался один», — посоветовала она.

Эксперт призвала родителей не нагружать ребенка собственной тревогой, замаскированной под видом заботы.

До этого Маденко предупреждала, что за несколько дней до сдачи ЕГЭ родителям важно грамотно поддержать своего ребенка, чтобы не заставить его сильнее переживать. По словам эксперта, за 3-5 дней до экзамена взрослым необходимо прекратить спрашивать ученика о его уровне. Рекомендуется создать дома комфортную атмосферу для отдыха и перестать заставлять ребенка учить новую информацию в последний момент.