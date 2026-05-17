Что известно о новых правилах проведения ЕГЭ в школах в 2026 году

Рособрнадзор утвердил свод правил для участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. О тонкостях нового регламента «Вечерней Москве» рассказал эксперт ЕГЭ Антон Низовцев.

Нововведения призваны обеспечить объективность и прозрачность проведения экзаменов, однако требуют от выпускников повышенного внимания и подготовки.

Главное успеть

Запуск в пункты проведения экзаменов (ППЭ) в 2026 году будет начинаться в 09:00, а сам экзамен стартует в 10:00. Время окончания экзамена для опоздавших не будет продлено, даже при наличии уважительной причины.

— Такие случаи — большая редкость, поскольку учеников стараются собирать заранее. При отсутствии или опоздании на экзамен потребуется медицинская справка от врача, — поясняет Антон Низовцев, подчеркивая настоятельную рекомендацию прибывать в ППЭ заблаговременно.

Минимум вещей на рабочем столе

Список разрешенных на рабочем столе предметов оказался более скромным. Помимо обязательной черной гелевой или капиллярной ручки, удостоверения личности и выданных черновиков никаких других материалов допускаться не будет. Можно ли взять с собой лекарства, бутылку воды или перекус и где они будут храниться, если это необходимо, — этот вопрос волнует многих. По словам эксперта, эти предметы разрешены, но их потребуется оставить возле кабинета.

Шаг за черту — и пересдачи нет

Новые правила регулируют поведение во время экзамена. Рассадка в аудиториях будет строгой, меняться местами запрещено. При выходе из кабинета все экзаменационные материалы, черновики и ручку придется оставить на столе. Особое внимание, по новым правилам, уделяется запрету на несамостоятельное выполнение заданий школьникам и общение с другими участниками.

— При выявлении любого из запрещенных предметов участник будет исключен из аудитории без права на пересдачу в текущем году, — отмечает эксперт.

Аудирование: редкие исключения

В случае проведения экзамена с аудированием вход в аудиторию во время прослушивания текста будет запрещен. Повторное включение записи для опоздавших не допускается. Исключение будет сделано только в том случае, если в аудитории нет других сдающих экзамен.

Подготовка всегда залог успеха

Сейчас школы уделяют внимание технической и психологической готовности к сдаче ключевых государственных экзаменов.

— Для детей проводятся тренировочные экзамены, подробные инструктажи по правилам и ограничениям, а также практикумы по заполнению бланков. Такие мероприятия позволяют школьникам не только отработать алгоритмы решения типовых задач, но и научиться управлять своим эмоциональным состоянием, снижая уровень тревожности перед настоящим испытанием.

Строго, но справедливо

— В 2026 году процедура сдачи ЕГЭ не изменится кардинально, однако точечные изменения сделают процесс более строгим, технологичным и ориентированным на практические навыки, — резюмирует эксперт.

Для учеников это означает необходимость тщательной подготовки, особенно в части грамматики и практического применения знаний. Проведение экзамена начнется 1 июня.

Оксана Ласковая, преподаватель русского языка и литературы:

— Подготовка к ЕГЭ — это, безусловно, важный этап, требующий усилий и сосредоточенности. Однако я хочу подчеркнуть: не стоит излишне переживать. Мы работаем системно, шаг зашагом разбирая каждую тему, отрабатывая сложные моменты и уделяя внимание типичным ошибкам. Мы не просто решаем задания, а учимся анализировать, находить логические связи и применять полученные знания в различных ситуациях.

