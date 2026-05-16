Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026

Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков Единого государственного экзамена в 2026 году, строго запрещены карандаши и цветные ручки, особое внимание уделено точному копированию символов с образца. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, все бланки ЕГЭ подразумевают использование только черной гелевой или капиллярной ручки, строго запрещается применение карандаша или цветных чернил. Особое внимание уделяется требованию точного копирования символов: каждая буква и цифра должны четко соответствовать образцу из верхней части бланков регистрации и ответов №1.

Ответы на задания с кратким ответом, включая результаты вычислений, записываются в бланк ответов №1. Для развернутых ответов предназначены бланки №2 (лист 1 и лист 2). В случае нехватки места выпускник может запросить у организатора в аудитории дополнительный бланк ответов №2. Однако его использование допускается только после полного заполнения обоих листов основного бланка.

При заполнении бланков категорически запрещено делать в полях бланков ЕГЭ, вне полей бланков ЕГЭ или в полях, заполненных типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ, а также вносить информацию о своей личности.