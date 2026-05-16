Купальный сезон в Таджикистане: спасатели проводят профилактические беседы с детьми

Купальный сезон еще не начался, а спасатели Таджикистана уже регистрируют первые жертвы. Сотрудники Комитета по ЧС проводят профилактические беседы с населением, в том числе со школьниками. На одной из таких встреч побывала корреспондент «МИР 24 Зарина Абдуназарова.

По сводкам спасателей, с начала мая в республике утонули семь человек, и все они дети до 12 лет. Главная причина остались без надлежащего контроля взрослых. Зачастую родители и не знают, что дети решили поплавать вместо занятий в школе. Но даже присутствие взрослых не всегда гарантирует безопасность: трагедии случаются и в тех случаях, когда кто-то из старших был поблизости, но потерял бдительность.

«Во время рыбалки или отдыха в запрещенных местах взрослые берут с собой детей и подростков, не следят за ними, и в результате дети тонут.

В жару плюс 30 всех начинает тянуть к воде. При этом желание охладиться берет верх над правилами безопасности и предупреждающими знаками. Как итог возможная трагедия.

«Прежде всего, люди не знают правил поведения на воде. Купание в водоемах с сильным течением категорически запрещено. Кроме того, в жару люди резко заходят в холодную воду, что приводит к трагическим последствиям: возникают судороги мышц, ноги перестают двигаться.

Спасатели проводят профилактические работы по всей стране. Прежде всего, в школах. Рассказывают, где можно плавать и что делать, если кто-то начал тонуть.

«Плавание очень полезно для здоровья, но только не в загрязненных местах. Это, напротив, опасно и вредно для организма.

«У нас много детей в семьях. Они очень любят купаться, и мы должны хорошо за ними присматривать, рассказал ученик 11 класса школы №5 Алиджон Абдукодиров.

«Во время купания мы должны быть осторожны. Здоровье и жизнь самое ценное для каждого человека, поделилась ученица 11 класса школы №5 Бунафша Нарзуллоева.

Чтобы купальный сезон прошел без трагедий, спасатели настоятельно рекомендуют придерживаться правил безопасности: плавать строго в специально отведенных местах, во время купания не отвлекаться и не прыгать с пирса или моста.

С начала года в Таджикистане произошло 42 несчастных случая на воде, шестерых пострадавших удалось спасти.