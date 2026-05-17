Эксперт назвал главную задачу родителей дошкольников летом

Главная задача родителей дошкольников летом — создать условия для психологической разгрузки, но полный отказ от режима дня и устранение умственных и физических нагрузок приведет к трудностям при возвращении к занятиям в сентябре. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, кандидат педагогических наук Анна Бояринцева.

«Ребенок по своей природе не готов лежать целый день на диване или смотреть телевизор. Развитие малыша не прекращается ни на один день, поэтому очень важно летом правильно "дать пищу" телу и уму ребенка. Ребенку, которому родители полностью собьют режим дня и полностью избавят от умственных и физических напряжений летом, потом будет очень трудно <...> собраться к сентябрю на занятия», — сказала Бояринцева.

Лучший отдых — это смена видов деятельности. Вместо гаджета эксперт советует прогулки в лесу или парке, путешествия, чтение книг, творческие мастер-классы. Важно сохранить привычный ритм дня, чередование полезных активностей, совместный досуг и игры с родителями и друзьями.