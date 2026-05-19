Разработчик ЕГЭ по математике назвал рецепт успешной сдачи экзамена

Разработчик ЕГЭ по математике Ященко назвал рецепт успешной сдачи экзамена

Эффективно подготовиться к ЕГЭ и успешно сдать экзамен можно и без репетиторов, но надо начинать подготовку заранее. Об этом рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко.

— Есть очень простой рецепт хорошо сдать ЕГЭ. Начиная с седьмого класса, надо заниматься по углубленной программе и делать домашние задания, — сообщил он на Радио РБК.

Чтобы успешно сдать базовые экзамены, эксперт порекомендовал относиться с должным вниманием к каждой теме, которую разбирают на уроках математики. Но «забегать вперед» по программе не следует.

— Статистика исследований показывает, что не нужно гнаться вперед в начальной школе с тем, чтобы лучше сдать ЕГЭ, — добавил Ященко в беседе с изданием.

Начальник управления по борьбе с распространением недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков рассказал, что в этом году самым распространенным фейком о ЕГЭ стало утверждение о якобы запрете школьникам использовать слово «айтишник» в сочинениях. По его словам, в целом в теме ЕГЭ не так много фейков.