Правда ли, что дети «тупеют» из-за ИИ

Педагог Татьяна Цветкова заявила, что нейросети сами по себе не делают детей менее самостоятельными и не ухудшают их способность мыслить. По ее мнению, проблема кроется не в технологиях, а в том, как устроена система образования.

Как рассказала РИАМО основатель и руководитель издательства "Творческий Центр Сфера", кандидат педагогических наук и член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Татьяна Цветкова, при грамотном подходе ИИ может быть полезным инструментом в обучении.

Нет, они будут хуже думать не из-за ИИ. Они будут хуже думать и хуже самостоятельно учиться из-за плохой системы образования. Только из-за этого. Потому что в хорошей системе образования можно использовать ИИ и все что угодно, – сказала Цветкова.

Она добавила, что искусственный интеллект – это не цель, а всего лишь инструмент, и важно уметь применять его разумно. Кроме того, педагог отметила, что предпочитает называть нейросети и ИИ не "искусственным", а "имитационным" интеллектом, поскольку они лишь воспроизводят работу нейроцепочек. При этом, по ее словам, такие технологии уже сейчас могут реально помогать школьникам. Например, при подготовке к ЕГЭ, передает Om1 Новосибирск.