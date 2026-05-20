Вскрылась важная причина развития детского ожирения

Директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева указала, что причиной тяжелого детского ожирения может быть генетическая мутация.

«Существует целая серия моногенных заболеваний, где, например, генетическая мутация является прямой причиной развития детского ожирения, в том числе морбидного, то есть когда ребенок весит 150-170 кг. Это тяжелое ожирение, начинающееся с раннего возраста. Есть серия заболеваний, которые сопровождаются нарушениями в целой серии генов. Это полигенные заболевания, которые приводят к ожирению», - сообщила Мокрышева ТАСС.

Помимо этого к ожирению может привести неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Кстати, как указала специалист, если ребенок набирает лишний вес уже со второго года, нужно обращаться к эндокринологу.

Напомним, ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, что назван продукт, снижающий риск ожирения у детей.