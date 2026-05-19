Ад в каждом смартфоне. Как родительские чаты превратились в пытку для россиян

Телефон пищит в 11 вечера. Потом ещё раз. И ещё. Муж уже смотрит с укором — ты снова уткнулась в экран. Нет, это не подруга и не работа. Это родительский чат. Опять кто-то не может остановиться. Знакомо? Миллионы российских родителей каждый день живут в этом режиме. И всё чаще задают один и тот же вопрос: как вообще так вышло, что удобная группа в мессенджере превратилась в главный источник стресса школьной жизни?

Задумывалось для удобства

Идея была простой и разумной. Один чат — и все родители класса мгновенно узнают про изменения в расписании, экскурсию, нужные документы. Никаких потерянных записок в дневнике, никаких звонков учителю в неудобное время. Быстро, удобно, современно.

Но что-то пошло не так с самого начала.

Проблема оказалась в самой природе мессенджера. Когда люди видят чат, они начинают в нём общаться. Это инстинкт. И постепенно в один поток начало сливаться абсолютно всё: расписание и домашние задания, поздравления с днём рождения учителя и претензии к системе оценок, сборы денег на шторы и многостраничные споры о том, справедливо ли поставили тройку Петрову.

В итоге мама, которая просто хочет узнать, во сколько завтра начинается урок физкультуры, вынуждена пролистывать сотню сообщений за вечер. А пропустить нельзя — вдруг там что-то важное?

Цифры впечатляют

Это не просто ощущения замученных родителей. Исследования фиксируют: школа действительно переехала в телефон, причём для всех участников процесса.

По данным ВЦИОМ, мессенджеры и социальные сети стали ежедневным инструментом для решения школьных вопросов у 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей. Почти девять из десяти педагогов каждый день сидят в этих чатах — даже после окончания рабочего дня.

Подумайте об этом. Учитель провёл шесть уроков, проверил тетради, написал планы на завтра. Рабочий день официально закончен. Но чат продолжает жить своей жизнью. Кто-то пишет в восемь вечера с вопросом про домашнее задание. Кто-то в десять требует объяснить оценку. Кто-то в воскресенье утром решает поднять важную тему про поход в театр.

Мессенджер создаёт иллюзию срочности. Раз сообщение отправлено — значит, кто-то должен ответить. И желательно прямо сейчас.

«Это не официальный канал». Но кто об этом помнит?

Российская академия образования давно зафиксировала важную вещь: чаты в мессенджерах не имеют никакого официального статуса в системе школьного общения. Официальными каналами по-прежнему остаются родительские собрания, письменные обращения и электронный журнал.

Но кто сегодня об этом думает? Чат удобнее. Он всегда под рукой. Туда проще написать, чем звонить или идти на собрание.

Беда в том, что когда размываются границы между официальным и неформальным, исчезают и правила поведения. В официальном письме директору никто не напишет «ваш учитель — непрофессионал». В чате — запросто. Потому что это же просто переписка между своими, правда?

Вот только «своих» там 30-40 человек. И всё написанное никуда не исчезает.

Как обычный вопрос раздувается до скандала

Конфликты в родительских чатах вспыхивают стремительно и по совершенно банальным поводам. Один родитель написал, что домашнего задания слишком много. Другой ответил, что всё нормально, просто надо лучше организовать время. Третий решил, что это камень в его огород. Четвёртый вступился за учителя. Пятый попросил не засорять чат — и сам тем самым добавил ещё пять сообщений к потоку.

Через 20 минут исходный вопрос давно забыт, зато в чате идёт полноценная перепалка.

Проблема в том, что в тексте нет интонации. Нет взгляда, нет паузы, нет возможности почувствовать, что человек просто устал и написал резче, чем хотел. Короткая фраза «ну это же очевидно» в живом разговоре звучит нейтрально. В чате — как снисхождение или даже оскорбление.

ТАСС в своих материалах о школьных онлайн-чатах прямо указывал: родительские беседы в сети нередко становятся местом настоящих перепалок, а конфликты из виртуального пространства легко переходят в реальную жизнь. Завтра эти же люди встретятся у школьных ворот. И будут помнить всё, что было написано вчера ночью.

Дети всё видят. И делают выводы

Вот о чём родители думают реже всего в пылу очередного чат-сражения.

Дети смотрят на то, как общаются взрослые. Не на то, что им говорят, а на то, что делают. Если мама каждый вечер раздражённо листает телефон и бормочет про «этих родителей» и «безумного учителя» — ребёнок это считывает мгновенно. Школа в его голове становится местом, где взрослые постоянно воюют друг с другом.

По данным ВЦИОМ, 70% россиян из семей со школьниками считают родителей главными ответственными за то, какую информационную среду получает ребёнок. Родительский чат — это часть той самой среды. И если там много злости, слухов и взаимных претензий, дети получают именно такой образец общения.

Один педагог со стажем сформулировала это точно:

«Я могу объяснить детям, что конфликты решаются разговором, а не криком. Но если их родители каждый вечер устраивают войну в чате — мои слова перестают иметь какое-либо значение».

Три простых правила

Хорошая новость: родительский чат не обязан быть источником стресса. Он вполне может снова стать тем, чем задумывался — удобным инструментом.

Для этого нужно немного.

Во-первых, разделить потоки. Один чат только для объявлений: расписание, документы, мероприятия, срочные новости. Пишут туда только организатор и учитель. Никаких обсуждений. Второй чат — для всех остальных разговоров, если родители хотят общаться. Тогда важное не тонет в эмоциях.

Во-вторых, договориться о времени. Поздний вечер и раннее утро — не время для школьных вопросов. Это не прихоть, это элементарное уважение к чужому личному времени.

В-третьих, личные претензии — лично. Недовольны оценкой? Напишите учителю напрямую. Проблема с конкретным ребёнком? Это точно не тема для общего чата. 30 родителей не должны быть свидетелями каждого вашего спора со школой.

А может, просто выйти?

Есть и более радикальное решение, о котором всё чаще говорят уставшие родители: выйти из чата совсем. Или отключить уведомления и проверять его раз в день — как обычную почту.

Ничего критичного вы не пропустите. Действительно срочная информация найдёт вас другими путями. А фоновый шум из 100 сообщений в день просто перестанет отравлять ваши вечера.

Школе нужны не идеальные чаты. Школе нужны взрослые, которые умеют слышать друг друга и не забывают об уважении даже когда очень хочется написать что-то резкое. Потому что дети смотрят. И учатся именно у нас.