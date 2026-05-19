Психолог оценила возможный запрет мема «67» в школах

Смысла запрещать мем «67» в российских школах нет, так как он не имеет внутреннего негативного смысла. Таким мнением поделилась декан факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Андронникова.

— Смысла всерьез запрещать «67» нет, поскольку он не имеет внутреннего негативного смысла — это бессмысленный и веселый мем, который позволяет ребенку и подростку чувствовать себя принадлежащим к субкультуре, сверстникам, группе, — отметила она.

По словам специалиста, подростки очень чувствительны к запретам, поскольку ограничения сразу становятся особенно популярными, интересными и объединяющими.

— Это потребность возраста — идти наперекор, нарушать социальные требования, добиваться своего. Таким образом, по сути мем стал — на данный момент — флагом поколения, который позволяет им почувствовать себя принадлежащими к большой истории, — приводит слова Андронниковой ТАСС.

Ранее учитель математики в одной из пермских школ повесил шуточное объявление об ограничении использования числа 67 на своих уроках. Такой запрет педагог ввел с целью укрепления дисциплины, так как до этого это число вызвало бурные эмоции у школьников.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб отметил, что запрещать популярный среди школьников мем six-seven (число 67) бессмысленно, так как это только привлечет к нему дополнительное внимание.

В свою очередь председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что мем «67» необходимо ограничить на законодательном уровне. Он считает, что подобные тренды негативно влияют на психическое состояние детей и мешают образовательному процессу.