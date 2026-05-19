Родителям рассказали, как подготовить ребенка к школе на каникулах

Во время летних каникул ребенку важно восстановить психику. Однако полное отсутствие режима может сделать возвращение к учебе более трудным, а также привести к стрессу перед новым учебным годом. Об этом газете «Известия» рассказала магистр психологии, практикующий психолог Елена Васильева.

По словам специалиста, летний сезон не должен быть таким же структурированным, как сам учебный год. Родителям важно договориться с ребенком, чтобы сохранить только базовый режим сна и питания.

«Если же все три месяца ребенок живет без сна, режима, движения и понятных границ, возвращение в школу действительно может стать стрессом», — предупредила она.

Психолог отметила, что начинать подготовку к новому учебному году и возвращаться к школьному графику следует за две-три недели до сентября. Минимизировать стресс помогут постепенное смещение времени пробуждения и обсуждение будущих планов. При этом важно, чтобы ученик не воспринимал школу как негативное последствие закончившегося лета.

До этого эксперт министерства просвещения, директор лицея Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Игорь Якимов сообщил, что в 2026 году в России летние каникулы для учеников невыпускных классов начнутся 27 мая, что на пять дней раньше привычного срока. Это необходимо, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов, которые размещаются в образовательных учреждениях.