Что делать, чтобы ребенок не сошел с ума от гаджетов на каникулах

Совсем скоро школьная гонка останется позади, но мозг ребенка не умеет переключаться «по щелчку». Именно поэтому так велик соблазн уйти в тупой скроллинг — это самый простой способ поставить психику на паузу. Как отличить «цифровую кому» от восстановления? Стоит ли бороться с желанием ребенка поваляться в кровати? Вместе с клиническим и перинатальным психологом Ольгой Сидорович ищем секретный ингредиент каникул, после которых действительно хочется жить и учиться дальше.

Ольга, расскажите, как на каникулах найти баланс между «свободой» и «пользой», чтобы не перегрузить психику, но и не допустить скуки и деградации?

— Лето — это, прежде всего, время отдыха. Для ребенка важно высыпаться, гулять, есть больше фруктов, зелени — словом, восстанавливать силы и накапливать энергию. Не стоит перегружать его кружками: даже спортивные секции уходят на каникулы, и это абсолютно нормально. Ребенок не деградирует и не умрет от скуки за три месяца. Вместо этого можно вместе составить список интересных занятий на лето. Это могут быть школьные или языковые лагеря, поездки за город, мастер-классы, пленэры, велопрогулки. Главное — помочь ребенку увидеть, сколько всего увлекательного можно сделать, не превращая отдых в череду обязательных дел.

Стоит ли сохранять режим сна и питания в каникулы (например, вставать не позднее 9:00) или лучше дать ребенку полноценный отдых с правом спать до обеда? Как это влияет на нервную систему?

— Здесь все зависит от возраста и индивидуальных особенностей. Для младших школьников режим по-прежнему важен, но каникулы — это отдых. Ребенок может вставать позже, отказываться от дневного сна и ложиться ближе к ночи. Детям постарше тем более стоит разрешить расслабиться. Если ребенок хочет спать — пусть спит. Если не хочет ложиться — предложите альтернативу: посмотреть вместе фильм чуть позже обычного или заняться чем-то спокойным перед сном. Главное — не превращать каникулы в строгий график.

Ребенок постоянно просит гаджеты. Как экологично ограничить экранное время, не вызывая истерик, и чем заменить «убивание времени» в телефоне с точки зрения психологии?

— Родители сами покупают ребенку гаджет, поэтому важно сразу обговорить правила и условия его использования. Когда взрослые очень много заостряют на этом внимание, то для ребенка гаджеты приобретают наивысшую ценность, потому что запретный плод сладок.

Показывайте пример своим поведением. Если родители ужинают без телефонов и проводят время вместе с ребенком, ему тоже будет проще отказаться от постоянного использования гаджетов. Экологичное ограничение — это не запреты, а предложение интересных альтернатив: совместные настольные игры, прогулки, просмотр и обсуждение фильмов, чтение книг. Дети учатся на примере родителей. Если взрослые постоянно «сидят в телефоне», у ребенка формируется такая же привычка. По современным рекомендациям (ВОЗ), для детей 7–10 лет экранное время не должно превышать часа в день с учетом учебных программ. И конечно, важно следить за контентом: он должен быть познавательным, обучающим и соответствовать возрасту.

Ребенок говорит: «Мне скучно». Это проблема или нормальная ситуация, которая полезна для психики? Как правильно реагировать на такие жалобы?

— Скука — это абсолютно нормальная часть жизни. Иногда нужно поскучать, чтобы понять, чего действительно хочется. Именно в такие моменты у ребенка развивается воображение и фантазия: он придумывает себе новое занятие или игру. Если ребенок не умеет занимать себя сам, это отличный повод научить его этому. Можно предложить создать «копилку идей от скуки» — коробку с карточками, где будут написаны варианты: нарисовать животное, устроить спектакль со стульями, построить домик из LEGO, поиграть в магазин с чеками и цифрами. Таким образом, ребенок учится самостоятельности, а интерес к гаджетам постепенно ослабевает.

Какие 2–3 универсальных занятия на каникулах можно предложить ребенку, чтобы он был чем-то занят, кроме телефона?

— Здесь мы всегда опираемся на интересы самого ребенка. Важно понять, что для него ценно, чем он увлекается. Это может быть LEGO, рисование — по номерам или просто красками и мелками, чтение, поделки, велопрогулки, бассейн.

Что делать, если ребенок проводит каникулы в одиночестве, не общается со сверстниками и не ищет контактов?

— Очень многое зависит от возраста и индивидуальных особенностей. Если речь о младшем школьнике, то это скорее не норма — рядом всегда должны быть взрослые. А вот для подростка уединение может быть вполне естественным этапом, особенно если он устал за год и ему важно побыть одному. Главное — наблюдать за самочувствием ребенка, интересоваться его желаниями. Если же уединение затягивается или вызывает тревогу, стоит поговорить с ним по душам или обратиться к специалисту.

Если школьник проводит каникулы с бабушкой (другие правила, гиперопека, много сладкого или мультиков), как минимизировать вред для детско-родительских отношений и перепады в поведении после возвращения домой?

— Когда вы передаете ребенка другому взрослому, важно заранее обсудить границы: режим сна и отдыха, питание, время с гаджетами. Постарайтесь прийти к компромиссу. Раньше бабушки как-то больше проводили времени с внуками, пекли вкусные пирожки, ходили в огород, собирали ягоды. Если у ваших бабушек тоже есть такая возможность, то ребенок потом берет как приятную копилку воспоминаний те события, когда с бабушкой было интересно, тепло и комфортно. Главное — проговорить основные правила и ожидания, чтобы не было резких перепадов после возвращения домой.

Современные подростки все чаще отказываются гулять на улице, предпочитая сидеть дома с гаджетами. Стоит ли родителям бороться с этим, заставляя выходить на улицу «через не хочу», или такое поведение — норма для их поколения?

— Для подростков общение со сверстниками очень ценно, и сейчас большая его часть проходит в социальных сетях. Запреты и давление могут только усугубить ситуацию. Лучше не заставлять, а предлагать совместные интересные активности. Важно договариваться о правилах и искать баланс между онлайн- и офлайн-жизнью.

Как правильно организовать совместный досуг (походы, настолки, кино), чтобы это не выглядело как принуждение и укрепляло отношения, а не вызывало протест?

— Если с раннего детства родители брали детей с собой в походы, на велопрогулки или в бассейн, ребенок воспринимает это как норму. С возрастом важно учитывать его желания и предлагать участвовать в организации — например, подростку можно доверить развести костер или собрать палатку. Главное правило: родителю должно быть искренне интересно с ребенком. Тогда и ребенок будет вовлечен.

Настает момент, когда родителям наконец дали летом отпуск на работе, и вся семья отправляется в путешествие. Однако подросток в поездке вечно недоволен: все не так, скучно, жарко/холодно, «зачем меня сюда привезли». Может, действительно не стоит брать его с собой на семейный отдых и оставить дома с бабушкой? Как реагировать на такое поведение?

— Недовольство подростка — это норма. Подросток не может быть всегда всем доволен. Планируя отпуск, учитывайте потребности всех членов семьи. Если взрослый хочет рано утром пойти на пляж, а подросток — поспать, договоритесь встретиться позже. Если кто-то предпочитает бассейн вместо пляжа — найдите компромисс. Если же ребенок категорически не хочет ехать, а бабушка или дедушка готовы взять его к себе — это тоже возможный вариант при согласии всех сторон.

Как помочь ребенку мягко вернуться в учебный ритм после каникул, чтобы избежать стресса?