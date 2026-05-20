Ученые выяснили, какие дети безопаснее переходят дорогу

Дети, которые больше рискуют в игре, быстрее и безопаснее принимают решения при переходе оживленной улицы, показал эксперимент в виртуальной реальности. Его результаты опубликовал Journal of Environmental Psychology.

В исследовании приняли участие 424 ребенка в возрасте от 7 до 11 лет из Норвегии и Канады. В одном задании они исследовали виртуальную балансировочную конструкцию с разной высотой уровней, в другом — самостоятельно определяли, когда безопасно переходить улицу с движущимся транспортом. Авторы сопоставляли склонность к риску с поведением на дороге.

Полученные данные опровергают распространенное мнение, будто позволять детям рисковать — безответственно. Те, кто в игровом задании вел себя смелее, — быстрее и эффективнее принимали решение о переходе улицы. Они не совершали больше опасных действий, просто точнее оценивали обстановку и реагировали на нее.

«Обеспечить безопасность детей — значит позволить им рисковать. Рискованная игра — это фундаментальный способ, с помощью которого дети познают мир, самих себя и учатся сохранять свою безопасность в самых разных ситуациях», — заявила профессор Мариана Бруссони уз Университета Британской Колумбии, руководившая исследованием.

Родители, школы и чиновники всеми силами стараются сделать детство безопаснее, устраняя всякий риск. Но если у ребенка никогда не будет возможности на практике оценить и встретиться с небольшими, управляемыми трудностями, он, скорее всего, не разовьет в себе способность к верным решениям перед лицом серьезных угроз. Эти данные говорят о том, что устройство детских площадок и та свобода, которую мы даем или не даем ребенку, формируют его навык ориентироваться в сложном мире задолго до того, как он слезет с качелей.

Простой совет

Профессор выделила три ключевых составляющих, которые поддерживают здоровую рискованную игру детей на свежем воздухе: время, пространство и свобода. Для родителей это означает выделять по-настоящему неструктурированное время каждый день, находить интересные места для игр с другими детьми (а не скучное однотипное оборудование, которое многие быстро перерастают) — и затем сделать достаточно шагов назад, чтобы дать детям свободу для игр, включающую и возможные физические риски.

Тем, кто с трудом удерживается от вмешательства, Бруссони дала простой совет: прежде чем возопить в ужасе «СТОЙ!!!», досчитайте до 17. Этого должно хватить для переключения с эмоциональной реакции на осмысленную.