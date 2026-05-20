Как не сойти с ума во время отпуска с детьми

Раскрыты способы не сойти с ума во время отпуска с детьми — самым важным назвали состояние родителей. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт платформы для тревел-агентов «Адвентура» Юлия Пилюгина.

По ее словам, в подобных путешествиях самое важное — внутренний настрой родителей. Дети считывают его и зеркалят, объяснила она. Эксперт также добавила, что паре нужно понять, что такие поездки — это новый вид отдыха, где многие планы строятся вокруг ребенка.

Для комфортного перелета Пилюгина рекомендовала взять с собой запасную одежду, минимальную аптечку, перекусы, игрушки, а также девайсы, которые помогут уложить ребенка в кресле. Также она посоветовала заранее уточнять всю информацию о питании, разрешенным габаритам колясок и наличию люлек на борту заранее.

Также эксперт рассказала, лучше заранее сообщить турагенту, что ребенок плохо переносит дорогу. Он может подыскать отель недалеко от аэропорта. Кроме того, особенно важным аспектом Пилюгина назвала вопрос медицинской страховки.

Ранее аналитики сервиса выяснили, что почти каждая третья беременная россиянка предпочитает не отказывать себе в путешествиях за границу. 20 процентов участниц опроса признались, что летали за рубеж во время вынашивания ребенка.