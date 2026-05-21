Эксперт Минпросвещения рассказал, как родителям помочь ребенку перед ЕГЭ

Родителям выпускников в период экзаменов важно не переносить на детей собственную тревогу и помогать им проживать эмоции, сообщил ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Буянов.

По его словам, не следует запрещать ребёнку плакать, кричать, грустить или злиться, но нужно научить его проживать чувства безопасно — через упражнения, игры или консультации с психологом. Вместо попыток заесть стресс сладким лучше добавить физическую активность, например пешую прогулку.

Эксперт призвал родителей управлять собственными эмоциями, чтобы тревога не передавалась детям.

«Когда начинаете паниковать, подумайте о том, что можете контролировать, а что нет. Научитесь не переживать из-за того, что не подвластно вашему контролю, и относиться к этому спокойно», — объяснил он.

Ранее юрист Ирина Лукьянова рассказала, что участника ЕГЭ могут удалить из аудитории за несамостоятельное выполнение работы, разговоры с другими сдающими и попытку получить помощь третьих лиц.