Рособрнадзор рассказал, какую еду можно взять на ЕГЭ

Выпускникам, сдающим единый государственный экзамен ЕГЭ в 2026-м году, официально разрешается взять с собой в аудиторию шоколад, бананы, питьевой йогурт и негазированную воду, однако продукты не должны отвлекать других участников шуршащей упаковкой или содержать подсказки по предмету.

Соответствующая памятка опубликована Рособрнадзором.

В памятке ведомства, с которой ознакомилось агентство ТАСС, подчёркивается, что газированная вода под запретом: при открытии бутылки громкий хлопок и шипение могут испортить экзаменационные материалы или нарушить тишину.

Также участникам ЕГЭ напоминают, что любые письменные заметки на упаковке (например, формулы или даты) будут расценены как попытка использовать шпаргалку. Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.

Рособрнадзор ежегодно публикует подробные рекомендации для участников ЕГЭ, регулируя не только процедуру сдачи, но и бытовые моменты, включая питание. В предыдущие годы разрешалось приносить только воду и легкий перекус без запаха, однако чёткий перечень разрешённых продуктов (шоколад, банан, йогурт) публикуется впервые.

Основная цель правил — создать равные условия для всех экзаменуемых, исключив любые помехи и потенциальные каналы для списывания.