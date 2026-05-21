Стало известно, планируется ли вводить обязательный устный экзамен по истории

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников. Об этом он сказал в ходе горячей линии, посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году.

«Про одиннадцатый класс — пока в планах нет», — сказал глава ведомства.

Ранее Музаев сообщал, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что возвращение к старой системе экзаменов по билетам в России уже невозможно.