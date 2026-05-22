Эксперт Минпросвещения объяснила, что надеть на ЕГЭ

Официальных требований к одежде участников единого государственного экзамена нет, но рекомендуется одеваться строго, чтобы создать нужный психологический настрой. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина.

"Выпускники могут выбирать одежду по своему усмотрению, но специалисты рекомендуют отдавать предпочтение деловому стилю для создания нужного психологического настроя", - сказала Рябина.

По ее словам, каждая образовательная организация самостоятельно определяет, как должны одеваться учащиеся, согласуя это с родителями и детьми. А вот требования к одежде участников ЕГЭ официально не регламентированы, поэтому отказать в допуске на экзамен школьнику в одежде свободного стиля не имеют права.

При этом на экзамен все же принято приходить в классической одежде или школьной форме - это настраивает на важность момента и придает уверенности, подчеркнула Рябина.

Ранее в Рособрнадзоре разъяснили, что ученики при сдаче ЕГЭ имеют право взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт, а также бутилированную негазированную воду, но упаковка продуктов не должна шуршать и содержать подсказки по выполнению работы. Кроме того, школьники могут взять с собой необходимые лекарства и оставить их до входа в аудиторию, чтобы в любой момент выйти и принять таблетки. То же самое касается сдачи экзаменов детьми, у которых есть необходимость измерения уровня глюкозы с помощью мобильного телефона.