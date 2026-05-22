В Рособрнадзоре объяснили, что делать при появлении осы на ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, что делать выпускникам, если во время экзамена в аудиторию залетит оса или любое другое насекомое, которое может ужалить. Соответствующий вопрос поступил на горячую линию, посвященную государственной итоговой аттестации в 2026 году. Руководитель ведомства Анзор Музаев провел ее 21 мая.

В первую очередь в Рособрнадзоре отметили, что окна в аудиториях, как правило, бывают закрыты.

«Аудитория проветривается до экзамена», - уточнили в ведомстве.

Если окна все же будут открыты в режиме проветривания и в помещение залетит оса, выпускникам рекомендуется сохранять спокойствие. Резкие движения могут спровоцировать насекомое на атаку.